دولت نمی تواند از اعتبار صندوقهای بازنشستگی استفاده کند

محمد جواد نیکفر در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ایرادات شرعی که از سوی برخی از نمایندگان مجلس در استفاده دولت از بودجه صندوقهای بازنشستگی وارد شده گفت: اظهار نظر درباره ایرادات شرعی این امر در صلاحیت بنده نیست اما آنچه مسلم است بودجه صندوقهای بازنشستگی متعلق به دولت نیست و دولت حق استفاده از این اعتبار را ندارد.

این استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تصریح کرد: اعتبار صندوقهای بازنشستگی از محل کسر حقوق کارمندان و کارگران تامین شده و باید صرف ارائه خدمات به بازنشستگان شود.

نیکفر به مشکلات نقدینگی در صندوقهای بازنشستگی اشاره کرد و گفت: امروز صندوقهای بازنشستگی با مشکلات نقدینگی مواجهند که مهمترین دلیل آن مشکلات مدیریتی در این صندوقها است.