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۱۵ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۵

نصیری در گفتگو با مهر:

سه زائر ایرانی در انفجار صبح امروز نجف شهید و زخمی شدند

سه زائر ایرانی در انفجار صبح امروز نجف شهید و زخمی شدند

یک مقام مسئول در سازمان حج گفت: در انفجاری که ساعتی قبل در نجف اشرف رخ داد سه نفر از زائران ایرانی که به صورت غیر مجاز سفر کرده بودند شهید و زخمی شدند.

عبدالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس آخرین اطلاعات دریافت شده، این انفجار مجاور گاراژی در نجف اشرف رخ داده که داخل آن اتوبوسی از زائران ایرانی قرار داشته است که در اثر این انفجار دو ایرانی شهید و یک نفر نیز زخمی شده اند.

این مقام مسئول در سازمان حج گفت: این زائران از سوریه عازم نجف اشرف شده بودند که سفر آنها نیز زیر نظر سازمان حج و زیارت نبوده است.

مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت تاکید کرد: به دلیل اینکه این زائران غیر مجاز اعزام شده اند اطلاعاتی از اسامی آنها فعلا در دست نیست.

کد مطلب 1046113

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