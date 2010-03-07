8500 آزمایش میکروبی در آب روستایی خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، پروین اکبری ظهر یکشنبه در بازدید از مخازن آب روستایی شهرستان بیرجند، با اشاره به اینکه این آزمایش ها شامل کلینوم، کلینوم گرمایی می باشد، اظهار داشت: اداره کنترل کیفی و امور آزمایشگاه‌های شرکت آبفار استان برای تحقق و دستیابی به شاخص‌های سلامت میکروبی و حداقل استانداردهای کیفی آب از منابع آب مورد بهره‌ برداری نسبت به انجام آزمایشات شیمیایی و میکروبی اقدام کرده است.



وی از انجام آزمون شمارش جمعیت میکروبی برروی نمونه‌ های برداشتی ازمخازن و شبکه به تعداد هفت هزار و 312 مورد خبر داد و یادآور شد: آزمون شیمیایی شامل پارامترهایی چون کدورت، هدایت الکتریکی، سولفات، کربنات، سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، نیترات، نتریت، آموناک، فلوئور، آهن، منگنز، قلیائیت موقت، قلیائیت کل و سختی کلسیم بر روی نمونه ‌های برداشتی از منابع، مخازن و شبکه توزیع به تعداد 688 مورد انجام شده است.

مدیر اداره کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی اضافه کرد: سنجش کلر باقیمانده آزاد آب از شبکه‌های توزیع و مخازن به تعداد 123 هزار و 880 مورد انجام شده است.

اکبری از توزیع پرکلرین به میزان 11 هزار و 595 کیلوگرم و حمل گاز کلر به تعداد سه هزار و 854 کیلوگرم برای گندزدایی آب در شبکه‌ های توزیع خبر داد.

وی برگزاری کلاس آموزشی یک روزه با عنوان آشنایی با اصول ایمنی، سیلندرهای گاز کلر برای کلیه آبداران و کارشناسان بهره‌ برداری، انعقاد قرارداد با دانشکده شیمی دانشگاه بیرجند برای آزمایش عناصر سنگین، انعقاد قرارداد برای اجرای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه‌ها در آزمایشگاه شیمی و سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای آزمایشگاه‌ ها در آزمایشگاه‌های استان و پیگیری تمدید گواهینامه معتقد محیط زیست برای آزمایشگاه شیمی استان را از دیگر اقدامات اداره کنترل کیفی شرکت آب و فاضلاب روستایی خراسان جنوبی برشمرد.