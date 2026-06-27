آبفای گیلان جایگاه خود را در صدر جدول کیفیت آب کشور تثبیت کرد

علیرضا غیاثی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گیلان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این موفقیت اظهار کرد: بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شرکت آب و فاضلاب گیلان در سال ۱۴۰۴ موفق شد در شاخص ارتقای مطلوبیت کلر آزاد باقیمانده، رتبه نخست کشور را در بخش شهری و رتبه چهارم را در بخش روستایی کسب کند.

وی افزود: شاخص کلر آزاد باقیمانده در شبکه توزیع آب آشامیدنی، به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌ های کنترل سلامت و ایمنی آب شرب، نقش تعیین‌ کننده‌ای در پیشگیری از آلودگی‌ های میکروبی و صیانت از سلامت عمومی جامعه ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات مؤثر و هدفمند این شرکت در سال گذشته، تصریح کرد: جایگزینی سامانه‌ های گندزدایی دستی و ناپایدار با سامانه‌ های مطمئن و پایدار، برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه آبداران و بهورزان در تمامی شهرستان‌های استان با محوریت اصول بهداشت آب و گندزدایی، شناسایی و تقدیر از آبداران برتر، لحاظ کردن شاخص‌های بهداشت آب در ارزیابی عملکرد مدیران امور، ایجاد شبکه‌های ارتباطی مستمر میان بهورزان و مسئولان آبفا و همچنین الزام آبداران به حضور مستمر در خانه‌های بهداشت و انجام کلرسنجی‌ های مشترک با شبکه بهداشت، از جمله اقداماتی بود که به ارتقای این شاخص حیاتی انجامید.

مدیرعامل آبفای گیلان با بیان اینکه این اقدامات منجر به رشد ۶.۳ درصدی شاخص کلر آزاد باقیمانده در بخش شهری و ۹ درصدی در بخش روستایی نسبت به سال ۱۴۰۳ شد، خاطرنشان کرد: بر اساس رتبه‌بندی استان‌های دارای بیشترین میزان رشد این شاخص، شرکت آب و فاضلاب گیلان موفق به کسب رتبه اول کشور در بخش شهری و رتبه چهارم کشور در بخش روستایی شد که نشان‌دهنده عزم جدی این شرکت برای ارتقای کیفیت آب شرب و حفظ سلامت شهروندان است.