9 میلیون قطعه طیور بومی در گیلان زیست می کند

مجید غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از این میزان پنج میلیون و 400 هزار قطعه معادل 58.6 درصد مرغ بومی، دو میلیون و 700 هزار قطعه معادل 28.7 درصد اردک بومی و یک میلیون و 300 هزار قطعه معادل 12.7 درصد مربوط به غاز و سایر ماکیان است.

وی ادامه داد: تمامی تولید جمعیت 9 میلیون 400 هزار قطعه طیور بومی حدود هشت هزار تن گوشت و 12 هزار تن تخم مرغ است.

معاون جهاد کشاورزی گیلان همچنین از افتتاح تنها مرکز اصلاح نژاد اردک بومی کشور در فومن خبر داد و افزود: این ایستگاه که در حسینکوه شهرستان فومن قرار دارد در زمینی به وسعت 15 هکتار ایجاد شده و دارای سه سالن پرورش به مساحت دو هزار و 400 متر مربع است.

وی گفت: سه دستگاه جوجه کشی به ظرفیت 20 هزار و 80 قطعه، 200 قفس برای آماده سازی یک هزار و 200 اردک و همچنین شش هزار و 500 قطعه اردک در این مرکز وجود دارد.

غلامی خاطرنشان کرد: برای راه اندازی این مرکز یک میلیارد و 500 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی هزینه شده است.