۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۶

محمدی: تنها ایستگاه اردک بومی کشور در فومن قرار دارد

رشت- رئیس سازمان جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه تنها ایستگاه اردک بومی کشور در فومن قرار دارد، گفت: حفظ ذخایر ژنتیکی گیلان در دستور کار قرار دارد.

صالح محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت‌های ارزشمند ایستگاه پرورش اردک بومی در روستای حسین‌کوه شهرستان فومن اظهار کرد: این مرکز در حفظ و توسعه نژاد بومی اردک گیلان حائز اهمیت است.

وی این ایستگاه را که تنها ایستگاه اردک بومی در کشور می‌باشد، نمونه‌ای موفق از همکاری بخش دولتی و خصوصی در حوزه کشاورزی و دامپروری معرفی کرد و گفت: این ایستگاه ۱۵ هکتاری، شامل ۱۰.۵ هکتار استخر پرورش ماهی و بخش‌های جانبی شامل سالن‌های پرورش، ساختمان‌های جوجه‌کشی، انبار دان و تأسیسات اداری می‌باشد.

محمدی با بیان اینکه ایستگاه دارای ۴ سالن پرورش اردک به مساحت ۱۶۰۰ متر مربع است، افزود: ظرفیت اسمی این مرکز ۵۰۰۰ قطعه اردک مولد بومی، شامل ۱۵۰۰ قطعه اصلاحی و ۳۵۰۰ قطعه تکثیری است و در حال حاضر ۳۰۰ قطعه مولد اصلاحی برای انجام عملیات رکوردگیری و اصلاح نژادی نگهداری می‌شود.

وی در خصوص سابقه این مرکز توضیح داد: ایستگاه اردک بومی فومن از سال ۱۳۶۴ راه‌اندازی شده و تا سال ۱۳۹۵ با اعتبارات دولتی اداره می‌شد. از سال ۱۳۹۵، با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، این مرکز به صورت مشارکتی اداره شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان به فرآیند تولید و اصلاح نژاد اشاره کرد و گفت: تخم‌های جمع‌آوری شده روزانه پس از ثبت اطلاعات، وارد دستگاه جوجه‌کشی شده و پس از تولید جوجه اردک‌های بومی خالص و شناسایی آن‌ها، گله‌های اصلاحی و تکثیری به سمت ظرفیت اسمی ۵۰۰۰ قطعه افزایش خواهند یافت.

وی در پایان افزود: حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی نژاد اردک بومی گیلان، ارتقای صفات برتر این نژاد، و در نهایت تولید و توزیع جوجه اردک در سطح روستاهای استان به منظور ترویج و توسعه پایدار پرورش اردک بومی در منطقه از مهمترین اهداف این ایستگاه است.

