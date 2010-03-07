به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت موویز، رولینگ کار کردن روی کتاب جدیدش را دلیل امتناع از حضور در این مراسم ذکر کرده‌است.

این نویسنده در وب‌سایتش عنوان کرده‌ که هم‌ اکنون نوشتن و همنشینی با قلم و کاغذ برای وی از هر کاری در اولیت بیشتر است.از رولینگ و استفن مایر درخواست شده‌بود که برای اهدای جایزه نویسنده بهترین فیلنامه به مراسم سالیانه اسکار بیایند که برخلاف رولینگ، مایر این دعوت را پذیرفته‌است.

رولینگ تا کنون کتابهای متعددی نوشته‌است که همه آنها پر فروش بوده و از بسیار از آنها اقتباسهای سینمایی موفقی انجام گرفته‌است.

مجموعه کتابهای هری‌پاتر وی عبارتند از "هری پاتر و سنگ جادو"، "هری پاتر و تالار اسرار "، "هری پاتر و زندانی آزکابان"، "هری پاتر و جام آتش"، "هری پاتر و محفل ققنوس"، "هری پاتر و شاهزاده دورگه" ،"هری پاتر و یادگاران مرگ".

