به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عربی، شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی اعلام کرد که «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر این رژیم اشغالگر، در ادامه مواضع خصمانه خود مدعی شد تلآویو به خلعسلاح جنبش حماس متعهد بوده و این روند را با خلعسلاح حزبالله لبنان تکمیل خواهد کرد.
نتانیاهو در بخشی از این مصاحبه با ابراز هراس مجدد از توانمندیهای راهبردی تهران، ادعا کرد ایران در صدد ازسرگیری برنامههای خود است و کابینهاش به رویارویی با تهران ادامه خواهد داد.
وی همچنین در تلاشی برای فرار از فشار افکار عمومی در اراضی اشغالی، اظهار داشت که در حال بررسی امکان انتشار صورتجلسات زمان جنگ است تا بهزعم خود واقعیتها را نشان دهد.
نخستوزیر رژیم صهیونیستی در جبهه سیاست داخلی نیز به تعمیق شکافها در ساختار قدرت این رژیم اذعان کرد و با حمله مستقیم به رقبای سیاسی خود هشدار داد که به قدرت رسیدن کابینهای به ریاست «گادی آیزنکوت»، رئیس اسبق ستاد مشترک ارتش این رژیم، سرآغاز فروپاشی و پایان موجودیت رژیم صهیونیستی خواهد بود.
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