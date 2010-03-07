تنها 30 شرکت مسافربری کشور مجوز فعالیت در خارج کشور را دریافت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، عباس کلانتری پور بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری محدودیتهای موجود در بخش بین الملل حمل و نقل مسافر را از جمله مشکلات این بخش در کشور عنوان کرد و افزود: این تعداد تنها یک درصد از فعالان این عرصه را شامل می شود.

وی با اشاره به ضرورت ارتقای تعامل و همکاری انجمنهای مسافربری کشور برای بهبود عملکرد فعالان این حرفه بیان داشت: وجود مرکزیت واحد در بین انجمنهای صنفی مسافربری کشور، ارتباط و تعامل حرفه ای این صنف را دو چندان خواهد کرد.

کلانتری پور همچنین از نبود ارتباط و تعامل بین انجمنهای صنفی مسافربری کشور انتقاد کرد و گفت: ایجاد یک مرکزیت واحد برای این انجمن ها می تواند منشا آثار مثبت بیشتری برای ارائه خدمات با کیفیت بهتر باشد.

رئیس انجمن صنفی مسافربری آذربایجان غربی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص حوزه های فعالیت انجمن های صنفی مسافربری کشور، تبادل نظر، انتقال تجربیات و هماهنگی بین فعالیت های این انجمن را ضروری عنوان کرد و افزود: این امر باعث اجرای مقررات صنفی به صورت یکسان بین انجمنهای کشور و جلوگیری از اعمال سلائق مختلف در زمینه حمل و نقل مسافر در کشور می شود.

کلانتری پوربیان داشت: این امر باعث محرومیت 99 درصد از شرکتهای مسافربری کشور از امتیاز حمل و نقل بین المللی شده است که می توان با حذف محدودیت های موجود و اصلاح روند واگذاری این امتیاز به شرکتهای مسافربری ایجاد رقابت سالم بین همه شرکت های مسافربری و بهبود اوضاع اقتصادی فعالان این حرفه را موجب شد.

نوسازی 70 درصد از اتوبوسهای ناوگان مسافربری آذربایجان غربی

رئیس انجمن صنفی مسافربری آذربایجان غربی همچنین خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته 70 درصد از اتوبوسهای فرسوده ناوگان مسافربری عمومی استان با بیش از 15 سال عمر، تبدیل به احسن شده اند.

کلانتری پور نوسازی ناوگان مسافربری را یکی از راهکارهای افزایش ایمنی سفرهای جاده ای عنوان کرد و افزود: برقراری سرویس های ویژه با بکارگیری اتوبوسهای پیشرفته از قبیل اسکانیا، مان، ولوو و بنز C-457 و SC457 از دیگر اقدامات این انجمن برای ارتقاء سطح خدمات دهی به مسافران استان است.