چاههای گلستان به کنتور هوشمند مجهز می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی حاجیلری عصر دوشنبه به خبرنگاران در گرگان گفت :عملیات نصب کنتورهای هوشمند آب و برق از مرداد ماه سالجاری با اولویت چاههای کشاورزی مناطق ممنوعه ومیادین تامین آب شرب شروع شده است.
وی اظهار داشت: دو پیمانکار شرکت آب منطقهای گلستان مسئولیت اجرای این طرح را در استان به عهده گرفته و قرار است، در مرحله اول اجرای طرح تعداد 64 کنتور در منطقه ممنوعه و میادین تامین آب شرب شهرستان گرگان و تعداد 32 کنتور در منطقه ممنوعه آب شرب بندرگز و کردکوی نصب شود.
حاجیلری افزود: تاکنون تعداد 35 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق بر روی چاههای برقی مناطق یاد شده، نصب شده است.
وی خاطرنشان کرد: این طرح در راستای طرح تعادل بخشی و به منظور کنترل بهرهبرداری از چاههای مجاز برقی شده اجرا میشود.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان گفت: با توجه به مفاد بند (ب) ماده 17 قانون برنامه چهارم توسعه مبنی بر" الزام وزارت نیرو به جبران کسری 25 درصدی مخزن آبهای زیرزمینی در دشتهای ممنوعه و ممنوعه بحرانی کشور" کنتورهای مذکور بر روی چاههای برقی واقع در مناطق ممنوعه استان نصب خواهد شد.
به گفته او، کنتورهای هوشمند آب و برق دستگاههای هوشمند دو منظورهای هستند که در داخل تابلوهای برق چاههای برقی نصب میشوند و بطور همزمان قرائت مصرف برق و برداشت آب از چاه را ثبت میکند.
وی اظهار داشت: همزمان با نصب این کنتورها، کارتهای اعتباری توسط شرکت برای مالکین چاههای مجهز به کنتورهای هوشمند آب و برق برای کنترل میزان برداشت آب صادر میشود. وی افزود: با اجرای این طرح، کنتورهای هوشمند آب و برق جایگزین دو کنتور موجود در چاه ها (کنتور دیجیتال سه فاز برق وکنتور حجمی آب) می شوند.
حاجیلری گفت: نصب این کنتورها درقالب تفاهم نامه بین معاونین وزیر نیرو در امور آب و آبفا و امور برق و انرژی وزارت نیرو با همکاری شرکت توزیع نیروی برق استان اجرا می شود.
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