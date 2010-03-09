مقامهای بین المللی و اروپایی هفته آینده به غزه می روند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جروزالم پست، "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل متحد و "کاترین اشتون" وزیر خارجه اتحادیه اروپا هفته آینده از طریق سرزمینهای اشغالی به غزه سفر می کنند.

وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی طی بیانیه ای اعلام کرد: اسرائیل در نظر دارد سفر این مقامها به نوار غزه را برای مشاهده وضعیت کمک رسانیهای بین الملی، تسهیل کند.

رژیم صهیونیستی در این بیانیه مدعی شده است که اجازه ورود این مقامها به غزه را پس از درخواستهای بین المللی صادر کرده است. این در حالی است که تل آویو پیش از این اجازه ورود مقامهای خارجی به غزه را از طریق سرزمینهای اشغالی نداده است.

بر این اساس در سفر بان کی مون و اشتون به غزه هیچ برنامه ای برای دیدار آنان با مقامهای حماس دیده نشده است. اشتون قرار است در سفر هفته آینده خود به منطقه همچنین با مقامهای تشکیلات خودگردان، مصر، سوریه و اردن دیدار کند.

در عین حال بان کی مون قصد دارد پس از سفرش به غزه برای شرکت در نشست سران اتحادیه عرب راهی لیبی شود. وی در ادامه این سفر دوره ای و در روز 19 مارس برای حضور در نشست کمیته چهارجانبه سازش خاورمیانه به مسکو خواهد رفت.