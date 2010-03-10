پایان نامه های تحقیقاتی در حوزه بیماری های نای حمایت می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد بهگام شادمهر با اعلام این مطلب افزود: مرکز تحقیقات بیماریهای نای آماده همکاری با دانشجویان علاقمند به پژوهش و شاغل در رشته های پزشکی، ‌دامپزشکی و دکتری تخصصی (Ph.D) به منظور مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی است.

شادمهر افزود: این مرکز تحقیقاتی از اجرای پایان نامه های تحقیقاتی در سطح تخصصی، فوق تخصصی در زمینه نای و بیماریهای مرتبط استقبال می کند.

وی با اشاره به فعالیتهای مرکز تحقیقات بیماریهای نای گفت:‌ مرکز تحقیقات بیماریهای نای قصد دارد با انجام تحقیقات اختصاصی در این زمینه بستر مناسبی را برای آموزش پزشکان، ارتقاء سطح درمان و مراقبتهای بالینی بیماران فراهم کند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای نای با اشاره به مرکز مسیح دانشوری به عنوان مرکز ارجاع بیماران مبتلا به مشکلات نای در کل کشور و طرح های تحقیقاتی متعدد در حوزه مطالعات سلولی - مولکولی از اجرای چند طرح تحقیقاتی به منظور ارتقای بهداشت و سلامت مجاری هوایی در سطح کشور خبر داد.