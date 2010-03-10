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۱۹ اسفند ۱۳۸۸، ۱۰:۵۹

رئیس مرکز تحقیقات عنوان کرد:

پایان نامه های تحقیقاتی در حوزه بیماری های نای حمایت می شوند

پایان نامه های تحقیقاتی در حوزه بیماری های نای حمایت می شوند

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای نای دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی از آمادگی این مرکز تحقیقاتی برای همکاری با کلیه دانشجویان رشته های مرتبط پزشکی به منظور مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد بهگام شادمهر با اعلام این مطلب افزود: مرکز تحقیقات بیماریهای نای آماده همکاری با دانشجویان علاقمند به پژوهش و شاغل در رشته های پزشکی، ‌دامپزشکی و دکتری تخصصی (Ph.D) به منظور مشارکت در انجام طرحهای تحقیقاتی است.

شادمهر افزود: این مرکز تحقیقاتی از اجرای پایان نامه های تحقیقاتی در سطح تخصصی، فوق تخصصی در زمینه نای و بیماریهای مرتبط استقبال می کند.

وی با اشاره به فعالیتهای مرکز تحقیقات بیماریهای نای گفت:‌ مرکز تحقیقات بیماریهای نای قصد دارد با انجام تحقیقات اختصاصی در این زمینه بستر مناسبی را برای آموزش پزشکان، ارتقاء سطح درمان و مراقبتهای بالینی بیماران فراهم کند.

رئیس مرکز تحقیقات بیماریهای نای با اشاره به مرکز مسیح دانشوری به عنوان مرکز ارجاع بیماران مبتلا به مشکلات نای در کل کشور و طرح های تحقیقاتی متعدد در حوزه مطالعات سلولی - مولکولی از اجرای چند طرح تحقیقاتی به منظور ارتقای بهداشت و سلامت مجاری هوایی در سطح کشور خبر داد.

کد مطلب 1049115

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