ترامپ: حقوق نظامی ها و پلیس ایران قطع شده است!

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس‌جمهور آمریکا در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز مدعی شد: ایران در شرایط دشواری قرار دارد و توان موشکی این کشور تا حد زیادی از بین رفته است.

ترامپ که در میدان جنگ با شکست مواجه شده و نهایتا راهی به جز اعتراف به این حقیقت تلخ ندارد، گفت: ایران همچنان قادر به شلیک برخی موشک‌هاست، اما تولید موشک‌های جدید برای تهران دشوار شده است.

وی مدعی شد: آمریکا توانمندی هسته‌ای ایران را نابود کرده است و تهران هرگز به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین مدعی شد: واشنگتن کنترل تنگه هرمز را در اختیار دارد و آمریکا شب گذشته ۲۲ قایق را از این آبراه خارج کرده است.

ترامپ در ادامه ادعاهایش افزود: نرخ تورم در ایران به ۳۰۰ درصد رسیده و نیروهای نظامی و دستگاه‌های انتظامی این کشور حقوق دریافت نمی‌کنند.

ترامپ مدعی شد: اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست می‌یافت، از آن علیه رژیم صهیونیستی، کشورهای منطقه و حتی شهرهای آمریکا استفاده می‌کرد و به همین دلیل واشنگتن برای جلوگیری از دستیابی تهران به چنین سلاحی از بمب‌افکن‌های «B-۲» استفاده کرده است.

ترامپ همچنین مدعی شد: ایرانی‌ها به دنبال برکناری وی هستند، زیرا تصور می‌کنند دموکرات‌ها در صورت بازگشت به قدرت اجازه خواهند داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که ترامپ پس از ماه‌ها ادعای دستیابی به اهداف تعیین‌شده در جنگ، اکنون از پایان جنگ پس از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا سخن می‌گوید.

برخی ناظران معتقدند: ترامپ که در میدان جنگ با شکست مواجه شده، با طرح ادعاهای بزرگ درباره نابودی توانمندی‌های ایران و کنترل تنگه هرمز، در تلاش است ناکامی‌های خود را پنهان کرده و تصویری متفاوت از وضعیت جنگ ارائه دهد.

ترامپ: جمهوری‌خواهان شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا دارند

ترامپ در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چین به ندرت وارد درگیری‌های نظامی می‌شود و در عوض بر توسعه صنایع داخلی خود تمرکز دارد. چین با رقبای خود از طریق تجارت مقابله می‌کند، اما روسیه از قدرت نظامی استفاده می‌کند که در حال حاضر با دشواری‌هایی روبروست.

وی افزود: معتقدم جمهوری‌خواهان شانس زیادی برای پیروزی در انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا دارند.

ترامپ که با جنگ افروزی خود، بحران انرژی و تورم را برای مردم آمریکا به ارمغان آورده است؛ گفت: ما چهار سال با شرمساری، آسیب و ضرر زندگی کردیم، اما امروز آمریکا وضعیت بهتری دارد و به زودی از هر زمانی که بوده، بزرگ‌تر و بهتر خواهد شد.

وی در ادامه فرافکنی‌ها گفت: دموکرات‌ها آمریکا را به مسخره‌ای در جهان تبدیل کردند، اما ما آمریکا را به جایگاه پیشرو بازگرداندیم. بایدن و دموکرات‌های چپ افراطی، بدترین تورم در تاریخ آمریکا را رقم زدند.

رئیس‌جمهور آمریکا اظهار داشت: ما به دنبال کاهش قیمت داروها، گاهی تا میزان ۵۰ تا ۹۰ درصد هستیم.

ترامپ در ادامه تصریح کرد: ما سرمایه‌گذاری در ارتش را تقویت کردیم و آمریکا را در حوزه‌های انرژی و نظامی به یک ابرقدرت تبدیل کردیم.

وی افزود: من حدود دو هزار مایل دیوار [مرزی] ساختم و امن‌ترین و قوی‌ترین مرز را در تاریخ آمریکا ایجاد کردیم. ما همچنین به پایین‌ترین سطح جرم و جنایت در آمریکا در ۱۲۵ سال گذشته دست یافتیم.

ترامپ اظهار داشت: ما قانون جدیدی برای محافظت از آمریکا وضع خواهیم کرد.

وی افزود: ما پول را مستقیماً به دست آمریکایی‌ها می‌رسانیم تا هزینه‌های مراقبت‌های بهداشتی خود را پرداخت کنند و باقی‌مانده آن را نزد خود نگه دارند. ما کاهش‌های مالیاتیِ تصویب شده را دائمی خواهیم کرد.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه افزود: ما «قانون نجات آمریکا» را تصویب خواهیم کرد که اثبات هویت و تابعیت را برای داشتن حق رای شرط می‌کند.

وی تصریح کرد: اگر دموکرات‌ها به قدرت برسند، تمام دستاوردهایی را که داشتیم نابود خواهند کرد.

ترامپ گفت: ما در جنگ علیه کلاهبرداری پیروز خواهیم شد و همین حالا هم میلیاردها دلار از این طریق جمع‌آوری کرده‌ایم.

وی افزود: از رای‌دهندگان می‌خواهم که سوگند یاد کنند در انتخابات سوم نوامبر آینده شرکت کنند و رای دهند.

رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در اظهاراتی بی اساس و علیرغم تاکید مسئولان کشورمان که ایران هیچ وقت به دنبال سلاح هسته ای نبوده و نخواهد بود گفت: ما اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست یابد.

ترامپ بار دیگر در اظهاراتی مضحک گفت: ما تنگه هرمز را به کنترل خود در خواهیم آورد و نام آن را تنگه ترامپ خواهیم گذاشت.