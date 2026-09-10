به گزارش خبرگزاری مهر، سردار «محمدرضا هاشمی‌فر» در حاشیه آیین وداع، تشییع و خاکسپاری پیکر زنده‌یاد امیر سرتیپ «حاج غلامحسین حق‌جو»، در تشریح ویژگی‌های اخلاقی و شخصیتی این فرمانده پیشکسوت اظهار داشت: امیر سرتیپ حق‌جو از جمله فرماندهانی بود که نام او با صداقت، ایمان، اخلاص و پاک‌دستی گره خورده بود.

وی افزود: حق‌جو انسانی بود که سال‌های عمر خود را صادقانه در مسیر خدمت به مردم، نظام و حفظ امنیت کشور سپری کرد و در طول سال‌های فعالیت خود، منش و رفتار یک فرمانده متعهد و مسئولیت‌پذیر را به نمایش گذاشت.

انتقال تجربیات دوران خدمت به نسل‌های بعد

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به سابقه حق‌جو به‌عنوان یکی از فرماندهان و یادگاران دوران دفاع مقدس، بیان کرد: مرحوم حق‌جو تجربیات ارزشمند خود را در طول سال‌های خدمت، با روحیه‌ای متواضعانه و دلسوزانه به نسل‌های بعد منتقل کرد.

هاشمی‌فر تصریح کرد: وی تنها یک فرمانده نظامی نبود، بلکه استادی اخلاق‌مدار و الگویی عملی برای نیروهایی بود که در مکتب او درس خدمت و مسئولیت آموختند.

وی ادامه داد: آنچه از شخصیت امیر سرتیپ حق‌جو در ذهن همکاران و همرزمانش باقی مانده، تنها سوابق و مسئولیت‌های سازمانی او نیست، بلکه مرام، منش، ایمان، صداقت و سلامت نفس وی است که این فرمانده پیشکسوت را در میان همکاران و مردم به چهره‌ای قابل احترام و ماندگار تبدیل کرده بود.

ادای احترام خانواده انتظامی به فرمانده پیشکسوت

فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به حضور فرماندهان و کارکنان انتظامی در مراسم تشییع این فرمانده پیشکسوت گفت: حضور خانواده بزرگ انتظامی در کنار مردم شریف و شهیدپرور ازنا، ادای احترام به مردی است که سال‌ها برای امنیت و آرامش این سرزمین تلاش کرد و عمر خود را در راه خدمت به مردم سپری کرد.

هاشمی‌فر افزود: حضور مردم و مجموعه انتظامی در این آیین، نشان‌دهنده جایگاه و احترام ویژه‌ای است که مرحوم حق‌جو در میان همرزمان، همکاران و مردم داشت.

تأکید بر انتقال میراث فرماندهان پیشکسوت به نسل آینده

وی با اشاره به نقش فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس در تأمین امنیت کشور، خاطرنشان کرد: امیر سرتیپ حق‌جو سرمایه‌ای از جنس ایمان و تجربه بود و به نسلی تعلق داشت که امنیت امروز کشور حاصل مجاهدت، ایثار و فداکاری آنان است.

فرمانده انتظامی استان لرستان تصریح کرد: وظیفه امروز ما این است که راه و منش چنین بزرگانی را به نسل‌های آینده منتقل کنیم و اجازه ندهیم خاطره مجاهدت‌ها و خدمات آنان به فراموشی سپرده شود.

هاشمی‌فر در پایان با تسلیت به خانواده و بازماندگان زنده‌یاد امیر سرتیپ «حاج غلامحسین حق‌جو» اظهار داشت: نام و یاد این فرمانده مؤمن، صادق و پاک‌دست، نه‌تنها در خاطره همرزمان و شاگردانش، بلکه در تاریخ خدمت و افتخار مجموعه انتظامی ماندگار خواهد ماند.