هشدار سطح زرد هواشناسی در آذربایجان ‌غربی؛ احتمال وقوع رگبار و تگرگ

محمد قربان پور در خصوص آخرین وضعیت آب و هوای استان اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین الگوهای پیش‌بینی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، وضعیت جوی استان از روز جمعه تا روز یکشنبه هفته آینده تحت تأثیر سامانه‌ای قرار می‌گیرد که منجر به بارش‌های متناوب خواهد شد.

وی افزود: بر اساس پیش‌بینی‌ها، در تمامی مناطق استان، با تأکید ویژه بر نیمه شمالی، رگبار متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش تندباد لحظه‌ای پیش‌بینی شده و احتمال وقوع تگرگ در مناطق مستعد بارش نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان‌ غربی با اشاره به مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: بروز این پدیده می‌تواند منجر به آب‌گرفتگی معابر شهری، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها و همچنین برخورد صاعقه شود.

وی اظهار کرد: آمادگی دستگاه‌های خدمات رسان در این زمینه و مقابله با پیامدهای احتمالی این سامانه لازم است.

قربان پور همچنین از شهروندان و گردشگران خواست از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کرده و از انجام فعالیت‌های کوهنوردی در این بازه زمانی پرهیز کنند.

وی با توصیه به احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای و پرهیز از سفرهای غیرضروری خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال بروز خسارت به سازه‌های موقت و بناهای نیمه‌کاره در اثر تندبادهای لحظه‌ای، توصیه می‌شود شهروندان و فعالان اقتصادی نسبت به ایمن‌سازی اماکن خود اقدام کنند.

مدیرکل هواشناسی آذربایجان غربی اضافه کرد: ضروری است کشاورزان و تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، توصیه‌های کارشناسان جهاد کشاورزی را در خصوص مدیریت خسارات احتمالی جدی بگیرند.