"آلماگل" از خشکی نجات یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این تالاب بین المللی از جمله تالابهای بین المللی گلستان است که در کنوانسیون بین المللی رامسر ثبت شده است.

به گفته مسئولان و کارشناسان بارندگیهای هفته اخیر منطقه موجب آبگیری این تالاب بین المللی شده است و آبگیری این تالاب موجب شادی اهالی منطقه شده است.

حفاظت در برابر نیروهای طبیعی،‌ نگهداری رسوبات، نگهداری مواد غذایی، پاکسازی مواد غذایی، منبع تولید فرآورده های طبیعی و... از جمله مزایای این تالاب است.



همچنین تالابها علاوه بر زیستگاه با اهمیت برای چرخه زیستی گونه های مهم گیاهی و جانوری، اهمیت زیاد در بخشهای اجتماعی و فرهنگی، پروهشی و آموزشی، حفظ فرآیندها و سیستمهای طبیعی و جهانی دارد.

تالابها مناطق حایل و حد فاصلی بین زیستگاههای زمینی و زیستگاههی تماما آبی مانند رودخانه های عمیق، دریاچه ها بوده که عمق آنها از 6 متر تجاوز نکند.



فرایند هایی که درون تالابها رخ می دهد سبب می شود که یک تالاب بتواند عملکردهای مختلف همچون کنترل سیل وپایش آلودگی هارا ارائه دهد

تغذیه و تخلیه آبهای زیر زمینی،‌ تنظیم جریان آب (کنترل سیلاب)، جلوگیری از نفوذ آبهای شور از دیگر مزایای تالابهاست.



آلماگل در شمال روستای تنگلی و با فاصله بسیار کمی از مرز ایران و ترکمنستان قرار گرفته است که 207 هکتار مساحت دارد و عمق آن در بیشتر نقاط یک تا 1.5 متر و حداکثر آن سه متر است.

حاشیه های این تالاب را پوشش نی فرا گرفته و ضلع جنوبی و مسیر کانال ورودی آب به تالاب نیز پوشیده از جنگلهای گز است. در این تالاب به علت نزدیکی به مرز شکار و هرگونه تیراندازی ممنوع است. آب تالاب آلماگل به علت نزدیکی به رودخانه اترک شیرین است.

آلاگل"، "آلماگل" و "آجی گل" سه تالاب بین‌المللی بخش مرزی "داشلی برون" گنبدکاووس از جمله نقاط دیدنی وجذاب استان گلستان است که در فصل بهار زیباتر از فصلهای دیگر سال هستند.

برای رسیدن به این تالابها باید مسیر 80 کیلومتری را از شهر گنبدکاووس تا بخش مرزی داشلی برون طی کرد.

تالابهای بین‌المللی آلماگل، آلاگل و آجی گل در نزدیکی بازارچه مرزی و گمرک اینچه برون قرار دارند و گردشگران می‌توانند ضمن بهره برداری از طبیعت زیبای تالابها در بهار، از این بازارچه بازدید و سوغات تهیه کنند.