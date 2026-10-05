به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه انتخاب رشته در رشته های پذیرش دانشجو صرفاً براساس سوابق تحصیلی (بدون آزمون) سراسری – مهر ماه سال ۱۴۰۵ دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در سایت سازمان سنجش در این لینک منتشر شد.

ثبت‌نام و انتخاب رشته در رشته‌هایی که پذیرش آنها در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل کتبی برای متقاضیان دیپلم شاخه نظری و معدل کل برای متقاضیان دیپلم شاخه فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش) صورت می گیرد، از روز دوشنبه ۱۳ مهر تا روز پنجشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۵ از طریق تارنمای سازمان سنجش انجام می‌شود.

دفترچه راهنمای ثبت‌نام و جدول کدرشته‌محل های مربوط به پذیرش بدون آزمون از امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه بر روی تارنمای سازمان سنجش قرار گرفته است.

متقاضیان می‌توانند بر اساس ضوابط و شرایط مندرج در دفترچه راهنمای مربوط برای پذیرش دانشجو صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی (معدل دیپلم) در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در روزهای فوق به تارنمای سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ثبت‌نام و تکمیل فرم انتخاب رشته (حداکثر ۱۵۰ کدرشته‌محل) به صورت اینترنتی، اقدام کنند.

تذکر مهم: متقاضیانی که در آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده و غایبِ جلسه آزمون بودند نیازی به ثبت‌نام مجدد برای رشته هایی که پذیرش آنها با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) است، ندارند.

این متقاضیان می توانند با مطالعۀ دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ و مراجعه به سامانه جامع آزمون سراسری به نشانی my.sanjesh.org، نسبت به انتخاب حداکثر تعداد ۱۵۰ کد رشته‌ محل از رشته های بدون آزمون اقدام و آنها را در فرم انتخاب رشته درج کنند.

لازم به تأکید است، چنانچه متقاضی در مرحلۀ انتخاب رشته آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ اقدام به تکمیل فرم انتخاب رشته کند و مجدداً در پذیرش رشته های صرفاً با سوابق تحصیلی (بدون آزمون) نیز ثبت نام و انتخابِ رشته کند، فرم ثبت نام و انتخاب رشته مرحله پذیرش با سوابق تحصیلی وی باطل خواهد شد.

تکالیف‌ متقاضیان در این مرحله:

۱- مراجعه به تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور.

۲- دریافت دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته از طریق تارنمای سازمان سنجش و مطالعه آن.

۳- تهیه فایل عکس اسکن شده متقاضی بر اساس توضیحات مندرج در دفترچه راهنمای ثبت نام.

۴- پرداخت هزینه ثبت‌نام از طریق سامانه خرید سریال کارت اعتباری در آزمون.

۵- ثبت‌نام و انتخاب رشته از طریق تارنمای سازمان در زمان مقرر (از تاریخ ۱۳ تا ۱۶ مهرماه ۱۴۰۵)

تذکرات لازم:

۱- اخذ دیپلم نظام جدید ۳-۳-۶ حداکثر تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ و یا داشتن مدرک کاردانی (فوق دیپلم) دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و کاردانی پیوسته آموزشکده های ملی مهارت (فنی و حرفه‌ای) برای متقاضیان الزامی است.

۲- دارندگان دیپلم فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که فاقد مدرک پیش دانشگاهی و یا مدرک کاردانی هستند حق ثبت نام و شرکت در این مرحله را ندارند و در صورت ثبت نام و انتخاب رشته برابر ضوابط با آنان رفتار خواهد شد.

۳- نظر به اینکه گزینش دانشجو در این مرحله بر اساس معدل کتبی دیپلم برای متقاضیان شاخه نظری و معدل کل دیپلم برای متقاضیان شاخه فنی و حرفه‌ای و یا کاردانش صورت خواهد گرفت؛ لذا متقاضیان (دیپلمه های نظام آموزشی ۳-۳-۶، نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی، نظام قدیم چهارساله دبیرستان و همچنین دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که مدرک پیش دانشگاهی و یا کاردانی دارند) باید معدل کل و یا معدل کتبی خود را بصورت صحیح در تقاضانامه ثبت نام درج کنند.

متقاضیان توجه داشته باشند در صورت مغایرت معدل کل و یا معدل کتبی واقعی با معدل کل و یا معدل کتبی اعلام شده در تقاضانامه ثبت نامی، از ثبت نام پذیرفته شدگان ممانعت بعمل آمده و قبولی آنها لغو خواهد شد.

یادآوری: متقاضیان دیپلم فنی و حرفه ای و یا کاردانش نظام آموزشی جدید ۳-۳-۶ و دیپلمه های فنی و حرفه ای و کاردانش نظام قدیم هنرستان که مدرک پیش‌دانشگاهی و یا کاردانی داشته و فاقد معدل کتبی دیپلم هستند، باید معدل کل دیپلم متوسطه خود را عیناً در تقاضانامه ثبت نام درج کنند.