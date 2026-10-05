علیرضا سپاهی رابطه زوجیتی با مهشاد کشانی نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضائیه اعلام کرد: صبح امروز حکم اعدام دو نفر از عوامل جنایت منجر به شهادت مظلومانه ۴ مأمور پلیس در اصفهان اجرا و علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی به دار مجازات آویخته شدند.

علیرضا سپاهی بیشترین نقش را در به شهادت رساندن مظلومانه مأموران پلیس داشته و به گفته شاهدان عینی، بنزین روی مأموران ریخته و آنها را زنده آتش زده است. علیرضا رئیسی نیز در این جنایت نقش ایفا کرده و در تماس‌ها و پیام‌هایی که از گوشی وی استخراج شده به اقدامات جنایتکارانه خود اقرار کرده و بر آنها صحه گذاشته است.

ادعاهای کذب رضا پهلوی

حال پس از اجرای حکم این دو جنایتکار، رضا پهلوی که از عوامل اصلی اغوا و تحریک افراد در کودتای دی سال گذشته بود که منجر به شهادت رسیدن تعداد زیادی از هموطنان شد و در پی آن تجاوز آمریکا و اسرائیل را به همراه داشت، در اطلاعیه‌ای ضمن حمایت از این جنایتکاران، ادعاهای دروغی را در رابطه با این پرونده مطرح کرده است.

رضا پهلوی که به واسطه نوع شخصیت ساده‌اش سابقه طولانی در انتشار اخبار جعلی و دروغین دارد، مدعی شده است علیرضا سپاهی پیش‌تر نیز در معرض اجرای حکم قرار داشت، اما به دلیل حمله قلبی اجرای حکم او به تعویق افتاد و مجدداً اجرا شد. این ادعای دروغین و کذب در همان زمان انتشار تکذیب شد و موضوع حمله قلبی علیرضا سپاهی از اساس دروغ و ساخته و پرداخته رسانه‌های ضدانقلاب است.

ادعای ازدواج در زندان؛ کذب محض

همچنین پهلوی در ادعای دیگر عنوان کرده که «علیرضا سپاهی در زندان با مهشاد کشانی در سایه اعدام و پشت میله‌های زندان ازدواج کرده بود.» پیگیری‌ها نشان می‌دهد این ادعا نیز کذب است.

بنابر پیگیری‌ها از مرجع قضایی، این دو نفر هیچ ملاقاتی با یکدیگر در زندان نداشته‌اند. یک مرتبه محکوم‌علیه زن مورد اشاره که به جرم تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم زدن امنیت کشور به حبس محکوم شده است، درخواست ملاقات با علیرضا سپاهی داشته است.

با اعلام درخواست فوق، سوابق و مدارک موجود مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد و مشخص می‌شود نامبرده (مهشاد کشانی) در بدو ورود به زندان وضعیت تأهل خود را مجرد اعلام کرده و در زمان ارائه درخواست ملاقات نیز هیچ‌گونه مدرک یا مستند رسمی دال بر وجود رابطه زوجیت میان این دو نفر وجود نداشته است.

عدم اجازه ملاقات از سوی مقامات زندان

بنابر این گزارش، با توجه به نبودن هیچ‌گونه رابطه زوجیت، اجازه ملاقات از سوی مقامات زندان به آنها داده نشده است؛ بنابراین ادعای ازدواج در زندان و... نیز داستان‌سرایی کانال‌های وابسته به رژیم صهیونیستی هستند که رضا پهلوی اقدام به بازنشر این داستان‌های خیالی کرده است.