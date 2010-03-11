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۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۰

دهمرده:

راه اندازی سایت اوقات فراغت جوانان ضروری است

راه اندازی سایت اوقات فراغت جوانان ضروری است

کرمان - خبرگزاری مهر: استاندار کرمان با اشاره به استفاده از ظرفیتهای مختلف برای غنی سازی اوقات فراغت جوانان گفت: ایجاد پایگاه اوقات فراغت و بروز توانمندی های دستگاه های دولتی در این زمینه الزامی است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، حبیب الله دهمرده صبح پنجشنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان استان کرمان در استانداری کرمان گفت: غنی سازی اوقات فراغت جوانان یکی از سیاستهای مهم استان است که در این راستا باید از همه ظرفیتهای موجود با برنامه ریزی مناسب استفاده کرد.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از دستگاههای دولتی می توانند با استفاده از امکانات موجود و برنامه ریزی صحیح امکانات مناسبی در اختیار جوانان قرار دهند گفت: یکی از راههای برملا شدن این امکانات ایجاد سایت اوقات فراغت جوانان است.
 
دهمرده خاطرنشان کرد: اطلاعات این سایت باید به روز باشد تا جوانان بخوبی از امکانات و برنامه های ارائه شده استفاده نمایند.
 
استاندار کرمان افزود: با راه اندازی این سایت توانمندی های هر دستگاه دولتی در این راستا نیز مشخص می شود.
 
وی گفت: در این سایت می توان اطلاع رسانی مطلوبی نیز درخصوص اقدامات دولت برای جوانان انجام داد.
 
رئیس سازمان ملی جوانان کرمان گفت: در سایت اوقات فراغت جوانان 9 هزار و 781 برنامه مختلف به جوانان معرفی شده است گفت: استقبال مطلوبی از این سایت از سوی جوانان انجام شده است.
 
محسن روحی افزود: بیشترین برنامه های در این سایت برای مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان تعریف شده است و کمترین برنامه ها به دانشجویان اختصاص دارد.
 
وی با اشاره به کم کاری برخی دستگاههای دولتی در انجام برنامه های تعریف شده از سوی مدیران این دستگاهها در سیات اوقات فراغت استان از این دستگاهها خواست از زیر ساختهای موجود در این ادارات در راستای غنی سازی اوقات فراغت جوانان استفاده بیشتری ببرند.
کد مطلب 1049798

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