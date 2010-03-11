نخستین جشنواره آواهای محلی کودکان در گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل بهزیستی گلستان پیش از ظهر پنجشنبه در این جشنواره افزود: اهمیت پرورش خلاقیت در کودکان و آشنا سازی آنها با فرهنگ بومی منطقه، حفظ میراث گذشتگان و پاس داشتن فرهنگ بومی امری ضروری است.

اصغر باقری افزود: در استان گلستان اقوام مختلف با آداب رسوم خاص بسر می برند که این استان را به گنجینه ای از فرهنگها مبدل کرده است.

در این جشنواره، 10 اثر از شهرستانهای علی آباد کتول، گنبد، مراوه تپه، آق قلا، بندرترکمن با پوششهای محلی شرکت داشتند.

طبق آمار 350 هزار کودک و نوجوان در گلستان وجود دارد.