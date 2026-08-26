به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر، نشست تخصصی هماندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حضور علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزیر بهداشت و جمعی از اعضای هیئت علمی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، شامگاه چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد.
قاسم میری، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، در این نشست با تشریح ظرفیتهای آموزشی دانشگاه، اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بهعنوان قطب آموزشی جنوب شرق کشور، در تربیت نیروهای مورد نیاز نظام سلامت از مقطع کارشناسی تا فوقتخصص نقشآفرینی میکند و در کنار آن، سه دانشگاه علوم پزشکی دیگر نیز در تربیت نیروی انسانی منطقه فعال هستند.
وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی زاهدان دارای شش دانشکده پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، بهداشت، توانبخشی و پیراپزشکی است و دو دانشکده اقماری نیز در خاش و سراوان فعالیت دارند. دانشکده سراوان نیز بهتازگی مصوب شده و قرار است در دو رشته مورد نیاز استان، دانشجو پذیرش کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به ضرورت تربیت نیروی انسانی متناسب با نیازهای منطقه گفت: برخی رشتههای مورد نیاز استان در فراخوانهای استخدامی با کمبود متقاضی مواجه هستند؛ بهگونهای که در سال گذشته بیش از ۲۰۰ سهمیه استخدامی از مجموع ۵۰۰ سهمیه، عمدتاً در رشتههای پرستاری و فوریتهای پزشکی، بدون متقاضی باقی ماند.
میری ادامه داد: از زمان آغاز توسعه فعالیتهای آموزشی دانشگاه، تلاش شده است رشتههایی راهاندازی شوند که متناسب با نیازهای واقعی منطقه باشند و با تربیت نیروهای بومی، زمینه ماندگاری بیشتر آنان در استان فراهم شود.
وی تعداد دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را چهار هزار و ۵۴۹ نفر اعلام کرد و گفت: ۹۶ دانشجوی بینالملل و ۴۱۸ عضو هیئت علمی نیز در دانشگاه فعالیت دارند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با اشاره به ظرفیت آموزش پزشکی تخصصی این دانشگاه اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳ رشته تخصصی در حوزه پزشکی شامل کودکان، داخلی، جراحی، زنان، بیهوشی، قلب، اورولوژی، گوش و حلق و بینی، پزشکی رادیولوژی، عفونی و طب اورژانس در دانشگاه فعال است و برخی از این رشتهها نزدیک به سه دهه سابقه تربیت دستیار تخصصی دارند.
میری افزود: در حوزه دندانپزشکی نیز هفت رشته تخصصی فعال است و در مقطع فوقتخصص، رشته گوارش کودکان فعالیت دارد که امسال نخستین دانشآموخته خود را خواهد داشت. همچنین دو رشته فلوشیپ در حوزههای چشم و ناباروری در دانشگاه فعال است.
وی تأکید کرد: بخش قابل توجهی از نیروهایی که در رشتههای تخصصی و فوقتخصصی فعالیت میکنند، غیربومی هستند و تربیت نیروی بومی میتواند به شکل قابل توجهی ماندگاری پزشکان و متخصصان را در منطقه افزایش دهد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان همچنین از فعالیت هفت رشته پژوهشی و آموزشی و حدود ۸۰ رشته در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد خبر داد و گفت: دانشگاه ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه رشتههای فوقتخصصی، فلوشیپ و دکتری تخصصی (PhD) دارد.
میری با بیان اینکه توسعه رشتههای تحصیلات تکمیلی باید متناسب با ظرفیت دانشگاهها و نیازهای هر منطقه انجام شود، اظهار کرد: انتظار داریم سه دانشگاه دیگر استان بیشتر بر توسعه رشتههای کارشناسی و کارشناسی ارشد تمرکز کنند و دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با توجه به ظرفیتهای موجود، توسعه رشتههای PhD، فوقتخصصی و فلوشیپ مورد نیاز استان را دنبال کند.
وی از ارائه درخواستهای لازم برای راهاندازی این رشتهها خبر داد و گفت: رشتههای پیشنهادی در قطب کرمان و سیستان و بلوچستان نیز بررسی و تصویب شدهاند و دانشگاه از نظر بسیاری از شاخصها و حداقلهای مورد نیاز وزارت بهداشت برای راهاندازی این رشتهها برخوردار است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در ادامه خواستار توجه ویژه هیئتهای بورد وزارت بهداشت به شرایط و اقتضائات دانشگاههای مناطق کمبرخوردار شد و تصریح کرد: نباید دانشگاه علوم پزشکی زاهدان را با دانشگاههای بزرگ و برخوردار کشور مانند دانشگاههای تهران و تبریز با یک معیار سنجید. شاخصها و حداقلهای لازم برای توسعه رشتهها باید با توجه به شرایط منطقه و ظرفیتهای موجود مورد ارزیابی قرار گیرد.
میری خاطرنشان کرد: در دورههای گذشته نیز همکاری و حمایت معاونت آموزشی وزارت بهداشت موجب شد دانشگاه بر اساس حداقلهای تعیینشده در کوریکولومهای آموزشی، مجوز راهاندازی برخی رشتههای تخصصی را دریافت کند و این حمایتها نقش مهمی در توسعه آموزش پزشکی در منطقه داشته است.
وی تأکید کرد: دانشگاه را با آموزش و پژوهش میشناسند و تقویت آموزش پزشکی میتواند در نهایت به بهبود وضعیت درمان و کاهش مشکلات سلامت مردم منطقه منجر شود.
نشست هماندیشی نخبگان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حضور جانشین و معاون آموزشی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مسئولان این دانشگاه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری مهر، نشست تخصصی هماندیشی اساتید و نخبگان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان با حضور علی جعفریان، جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طاهره چنگیز، معاون آموزشی وزیر بهداشت و جمعی از اعضای هیئت علمی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، شامگاه چهارشنبه ۴ شهریور ۱۴۰۵ برگزار شد.
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