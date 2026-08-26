۳۰۸ میلیارد تومان طرح هفته دولت در قصرشیرین اجرا شد

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح برنامههای هفته دولت در قصرشیرین اظهار کرد: امسال مجموعهای از طرحهای عمرانی و خدماتی در حوزههای مختلف شهرستان به مرحله بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود که هدف اصلی آنها تقویت زیرساختها و ارتقای سطح خدمات به مردم و زائران است.
وی با اشاره به مجموع اعتبارات این طرحها افزود: برای پروژههای هفته دولت قصرشیرین بیش از ۳۰۸ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است و اجرای این طرحها میتواند بخشی از نیازهای زیرساختی شهرستان را پاسخ داده و زمینه توسعه بیشتر ظرفیتهای منطقه را فراهم کند.
فرماندار قصرشیرین یکی از محورهای مهم پروژههای امسال را حوزه راه و حملونقل عنوان کرد و گفت: بهسازی و روکش آسفالت بزرگراه کربلا در محدوده ریخک و محور خسروی از جمله طرحهای آماده افتتاح است که با هدف ارتقای کیفیت مسیر و افزایش ایمنی تردد اجرا شدهاند.
شفیعی ادامه داد: احداث سایبان ثابت در مسیر تردد زائران پایانه مرزی خسروی نیز از دیگر پروژههای مهم این ایام است که میتواند شرایط مناسبتری برای تردد و حضور زائران در این پایانه فراهم کند.
وی از آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت محور قصرشیرین - گیلانغرب در هفته دولت خبر داد و بیان کرد: بهسازی این مسیر نقش مهمی در افزایش ایمنی، ارتقای کیفیت محور ارتباطی و تسهیل رفتوآمد مردم و خودروهای عبوری خواهد داشت.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به اهمیت مرز خسروی اظهار کرد: افزایش تردد زائران و فعالیتهای تجاری، ضرورت توسعه و تقویت زیرساختهای منتهی به مرز را دوچندان کرده است و در همین راستا، بهبود راههای ارتباطی و امکانات مرزی با جدیت دنبال میشود.
شفیعی گفت: قصرشیرین علاوه بر جایگاه ویژه در حوزه زیارت و تردد زائران، یکی از ظرفیتهای مهم استان در زمینه تجارت، صادرات و ترانزیت به شمار میرود و تقویت زیرساختهای مرزی میتواند به رونق اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید برای شهرستان منجر شود.
وی همچنین به اجرای طرحهای روستایی اشاره کرد و افزود: تکمیل طرح GNAF و نصب دوربینهای نظارتی در ۲۰ روستای شهرستان از دیگر برنامههای هفته دولت است که با هدف ساماندهی اطلاعات، هوشمندسازی و ارتقای سطح خدمات عمومی در مناطق روستایی اجرا میشود.
فرماندار قصرشیرین توسعه بخش مسکن را از دیگر محورهای اقدامات دولت در شهرستان دانست و گفت: طرحهای این حوزه با هدف کمک به تأمین مسکن خانوارهای واجد شرایط و پاسخگویی به نیاز متقاضیان در حال پیگیری است.
شفیعی هفته دولت را فرصتی برای تشریح اقدامات و خدمات دولت در مناطق مختلف دانست و خاطرنشان کرد: در شهرستانهای مرزی باید توسعه زیرساختها، ارتقای خدمات عمومی و استفاده از ظرفیتهای اقتصادی به صورت همزمان دنبال شود و قصرشیرین نیز به دلیل موقعیت راهبردی خود از این رویکرد برخوردار است.
وی تأکید کرد: مجموعه طرحهای اجراشده و در دست اجرا میتواند در افزایش ایمنی و روانسازی تردد، بهبود خدمات به زائران، تقویت فعالیتهای تجاری و مرزی، ارتقای خدمات روستایی و افزایش رفاه عمومی مردم قصرشیرین مؤثر باشد.
فرماندار قصرشیرین در پایان گفت: این شهرستان با بیش از ۲۷ هزار نفر جمعیت و برخورداری از بیش از ۱۸۶ کیلومتر مرز مشترک با عراق، دارای مرزهای رسمی خسروی و پرویزخان است و همین ظرفیت، ضرورت توجه مستمر به توسعه زیرساختهای منطقه را نشان میدهد.
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