به گزارش خبرنگار مهر، محمد شفیعی شامگاه چهارشنبه در سفر به مرز پرویزخان عراق، با عباس اسماعیل علی، مدیر مرز و نماینده تامالاختیار اقلیم کردستان در این مرز دیدار کرد و درباره راهکارهای بهبود روند تردد مسافران و ناوگان حملونقل و همچنین رونق مبادلات تجاری گفتوگو داشت.
در این نشست، مسائل مربوط به مدیریت عبور کامیونها، کاهش هزینههای مبادلات، تفکیک مسیرهای تردد و راههای افزایش هماهنگی میان مسئولان دو طرف مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت ایجاد شرایط روانتر برای فعالان اقتصادی و مسافران تأکید شد.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به برنامه تفکیک مسیر کامیونهای سوختی اظهار کرد: ایجاد رینگ ویژه سوخت میتواند روند عبور این ناوگان را منظمتر کند و کامیونهای حامل سوخت پس از ورود از عراق، مراحل گمرکی و گذرنامهای خود را در مسیر اختصاصی انجام دهند.
وی افزود: پس از انجام تشریفات، کامیونها برای کنترلهای لازم به مسیر ایکسری هدایت میشوند و سپس از مرز خارج خواهند شد. برای این مسیر نیز استقرار نیروهای گذرنامه و کارشناسان مربوط پیشبینی شده تا تردد کامیونهای سوختی به شکل مستمر و بدون وقفه انجام شود.
شفیعی جدا شدن مسیر ناوگان سوخت از سایر کامیونها را در کاهش ازدحام و زمان انتظار مؤثر دانست و گفت: این اقدام از تداخل صفها جلوگیری کرده و میتواند نظم بیشتری به فرآیند ورود و خروج ناوگان بدهد.
وی همچنین بر ضرورت ساماندهی تردد رانندگان عراقی تأکید کرد و افزود: اختصاص فرآیندی جداگانه برای ثبت گذرنامه رانندگان ناوگان عراقی، ضمن سرعت بخشیدن به عبور آنها، به نظم بیشتر و ارتقای امنیت در مرز کمک خواهد کرد.
فرماندار قصرشیرین درباره موضوع رجیستری تلفن همراه نیز گفت: این مسئله به صورت مستقیم جزو فرآیندهای اجرایی مرز نیست، اما تغییر احتمالی در سازوکار رجیستری میتواند بر میزان تردد مسافران اثر بگذارد و برآوردها از احتمال کاهش حدود ۳۰۰ تردد روزانه حکایت دارد.
شفیعی در بخش دیگری از این نشست به پیگیری موضوع کولبری اشاره کرد و گفت: قرار گرفتن مرزهای پرویزخان و سومار در طرح کولبری از سوی دولت، استاندار کرمانشاه و نماینده مردم قصرشیرین، سرپلذهاب و گیلانغرب دنبال شده و موافقت اولیه نیز در این زمینه مطرح شده است.
وی خاطرنشان کرد: همکاری طرف عراقی در اجرای این طرح میتواند روند کار را تسریع کند و زمینه بهرهمندی بیشتر مردم منطقه از ظرفیتهای اقتصادی مرز را فراهم آورد.
فرماندار قصرشیرین همچنین کاهش هزینههای تحمیلشده به تجار را از دیگر موضوعات مهم عنوان کرد و گفت: هزینه دریافت مانیفست از تجار عراقی یکی از مواردی است که باید برای آن راهکار مناسب پیدا شود، چرا که هزینههای اضافی میتواند در انتخاب مرز پرویزخان برای مبادلات تجاری تأثیرگذار باشد.
وی پیشنهاد کرد مشخصات کالا، راننده و خودرو در قالب فرمهای مورد تأیید دستگاههای مربوط و بدون تحمیل هزینه مضاعف در اختیار طرف عراقی قرار گیرد تا ضمن کاهش هزینهها، جذابیت استفاده از مرز پرویزخان برای تجار افزایش یابد.
شفیعی با تأکید بر جایگاه اقتصادی پرویزخان گفت: حفظ رونق این مرز نیازمند همکاری مستمر میان مسئولان ایران و اقلیم کردستان است و باید با رفع موانع، شرایطی ایجاد شود که فعالان اقتصادی با اطمینان بیشتری این مرز را برای تجارت و مبادلات انتخاب کنند.
عباس اسماعیل علی، مدیر مرز و نماینده تامالاختیار اقلیم کردستان در پرویزخان عراق نیز در این دیدار از پیشنهادهای مطرحشده استقبال کرد و بر تداوم همکاری برای حل مسائل موجود تأکید داشت.
وی اعلام کرد موضوعات مطرحشده را با مسئولان اقلیم کردستان در میان گذاشته و از طریق دفتر معاون نخستوزیر و وزیر مربوط، پیگیریهای لازم را انجام خواهد داد.
در پایان این نشست، دو طرف بر استمرار هماهنگی و همکاری برای تسهیل تردد مسافران و ناوگان، کاهش موانع تجاری و تقویت جایگاه مرز پرویزخان در مبادلات اقتصادی تأکید کردند.
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