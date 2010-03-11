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۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۵۲

وهابی خبر داد:

اجرای 1100 هکتار عملیات آبخیزداری در مازندران

اجرای 1100 هکتار عملیات آبخیزداری در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر : مدیرکل منابع طبیعی مازندران - نوشهر از اجرای هزار و 170 هکتار عملیات زیستی آبخیزداری در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید ابوطال وهابی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال 18 بند اصلاحی در غرب مازندران احداث و یک هزار و 170 هکتار عملیات زیستی آبخیزداری با اعتبار هشت میلیارد و 500 میلیون ریال اجرا شده است.

وی خاطر نشان کرد:این بندها با ارتفاع دو تا 10 متر و طولی متناسب با عرض آبراهه در شهرستان‌های نوشهر و چالوس و تنکابن ساخته شدند.
 
وی اظهار داشت: در هفته منابع طبیعی، سه بند آبخیزداری در غرب مازندران و در شهرستان نوشهر با هدف کنترل سیلاب و رسوب افتتاح شد.
 
وهابی خاطرنشان کرد: با احداث این بندها که از نوع توری- سنگی و سنگی ملاطی هستند خطر وقوع سیل در نوشهر به میزان چشمگیری کاهش خواهد یافت.
کد مطلب 1049835

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