به گزارش خبرنگار مهر، سردار عبدالفتاح اهوازیان شامگاه پنجشنبه در گفتوگو با خبرنگاران و اصحاب رسانه در حاشیه سفر به مهدیشهر برای حضور در اجتماع اقتدار مردم این شهرستان، با اشاره به ویژگیهای رهبر انقلاب اسلامی اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب در برابر دشمن با قاطعیت ایستادهاند و با کسی تعارف ندارند.
وی با بیان اینکه رهبر انقلاب خود از رزمندگان دوران دفاع مقدس بوده و در جبهه حضور داشتهاند، افزود: ایشان همچنین داغدیده هستند و درایت و دانایی از دیگر ویژگیهای رهبر انقلاب اسلامی است.
راوی دفاع مقدس و همرزم شهید سلیمانی، هوشیاری را از دیگر ویژگیهای رهبر انقلاب دانست و گفت: هیچ مسئولی بدون اجازه ایشان اقدامی انجام نمیدهد و رهبر انقلاب نیز اجازه نمیدهند مسئولان بدون هماهنگی و در نظر گرفتن ملاحظات مربوط، اقدامی انجام دهند.
اهوازیان در ادامه با اشاره به تنگه هرمز به عنوان یکی از ظرفیتهای راهبردی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با دشمن، اظهار کرد: شرایط رزمندگان ما مطلوب است و اوضاع نیز تحت کنترل قرار دارد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا ایستادگی کرده است، افزود: همانطور که در دوران دفاع مقدس میگفتیم تا کربلا رسیدن یک «یا حسین(ع)» دیگر فاصله است، امروز نیز میگوییم تا فتح دروازههای واشنگتن یک «یا حسین(ع)» فاصله داریم.
این رزمنده دوران دفاع مقدس در ادامه مدعی شد: بهزودی ترامپ و همراهانش برای باز شدن گذرگاههای اقتصادی و انرژی و جلوگیری از آسیب دیدن نیروهای خود، در برابر ملت ایران قرار خواهند گرفت.
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