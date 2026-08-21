آقاجانپور: اقتدار ایران حاصل ایستادگی ملت و توان نیروهای مسلح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدضیاءالدین آقاجانپور شامگاه پنجشنبه در اجتماع اقتدار مردم مرکز استان سمنان که با حضور اقشار مختلف مردم متدین و خداجو برگزار شد، با اشاره به استقامت ملت ایران اظهار کرد: پایداری مردم ایران اسلامی در برابر فشارها و توطئه‌های دشمن مثال‌زدنی است.

وی با اشاره به حضور بیش از ۱۷۰ شب مردم در میدان صلابت و استقامت افزود: حضور و پایداری ملت ایران اسلامی، دشمن را در اجرای توطئه‌های خود ناامید و مأیوس کرده است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه دشمن در برابر ایستادگی و مقاومت ملت ایران و اقتدار نیروهای مسلح ناکام مانده است، گفت: پیروزی نهایی از آن ملت ایران خواهد بود.

آقاجانپور با تأکید بر اینکه ملت ایران نشان داده است زیر بار سلطه و زور نمی‌رود، اظهار کرد: دشمن طی ۴۷ سال گذشته بارها این ملت را آزموده، اما هر بار با همان پاسخ همیشگی مردم ایران اسلامی مواجه شده است.

وی ادامه داد: ملت ایران نشان داده است که در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی استکبارگران کوتاه نمی‌آید و این بار نیز دنیا می‌داند که ملت ایران پیروز نهایی این نبرد خواهد بود.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی وزارت دفاع با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران با پشتیبانی ملت در اوج اقتدار قرار دارد، گفت: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در اوج اقتدار قرار دارند و ابتکار عمل را در جبهه‌های مختلف، به‌ویژه تنگه هرمز، در اختیار دارند.

آقاجانپور نیروی انسانی مقاوم، مؤمن و انقلابی را از دارایی‌های مهم ایران اسلامی دانست و افزود: دانشمندان و نخبگان کشور در عرصه‌های دفاعی به دستاوردهای مهمی دست یافته‌اند و این توانمندی حاصل سال‌ها تلاش و مجاهدت متخصصان کشور است.