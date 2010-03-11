جشنواره "شهر و شهروند الکترونیک" گرگان پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این جشنواره از اول اسفندماه سالجاری در بخشهای مختلف در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

دبیر جشنواره و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان گفت: فرهنگسازی، ایجاد فضای گفتمان و برگزاری جلسات سخنرانی، برپایی کارگاه های آموزشی از جمله اهداف و برنامه های این جشنواره بوده است.

حسین مومنی افزود: کارگاه خدمات الکترونیک، کارگاه های آموزشی، همایش رسانه الکترونیک، مسابقه انشاء در موضوعات " از شهر الکترونیک چه می دانیم و وظیفه شهروند الکترونیک چیست" از جمله برنامه ها بوده است.

وی اظهار داشت: ایجاد شورای راهبردی شهر الکترونیک گرگان و تشکیل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای شهر گرگان از جمله پیشنهاداتی است که پیگیری می شود.

وی خاطرنشان کرد: برای اجرای شهر الکترونیک، ساختار شهر الکترونیک تشکیل شد و شورای راهبردی، دبیرخانه و مشاوران مختلفی برای این طرح در نظر گرفته شد.

به گفته مومنی، در مجموع حدود هزار و 300 نفر در شهر الکترونیک گرگان عضو شدند و شمار زیادی نیز از این سایت بازدید کردند.

شهردار گرگان نیز در این جشنواره گفت: تامین زیرساختهای شهر الکترونیک در منطقه امری ضروری است و باید در این حوزه برنامه ریزی و نیازسنجی شود.

ابراهیم کریمی بیان داشت: با توسعه شهر الکترونیک می توانیم از بحث ترافیک شهری بکاهیم و در وقت و هزنیه های مردم صرفه جویی شود.

وی اظهار داشت: با توسعه شهر الکترونیک یک اتفاق جدیدی در منطقه رخ می دهد و با گذشت بیش از جشنواره، وضعیت منطقه فرق بسیاری کرده است.