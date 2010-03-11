  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ اسفند ۱۳۸۸، ۱۴:۳۲

جشنواره "شهر و شهروند الکترونیک" گرگان پایان یافت

جشنواره "شهر و شهروند الکترونیک" گرگان پایان یافت

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین جشنواره "شهر و شهروند الکترونیک" ظهر پنجشنبه با حضور مسئولان کشوری و استانی در گرگان بکار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، این جشنواره از اول اسفندماه سالجاری در بخشهای مختلف در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد.

دبیر جشنواره و عضو هیئت علمی دانشگاه گلستان گفت: فرهنگسازی، ایجاد فضای گفتمان و برگزاری جلسات سخنرانی، برپایی کارگاه های آموزشی از جمله اهداف و برنامه های این جشنواره بوده است.
 
حسین مومنی افزود: کارگاه خدمات الکترونیک، کارگاه های آموزشی، همایش رسانه الکترونیک، مسابقه انشاء در موضوعات " از شهر الکترونیک چه می دانیم و وظیفه شهروند الکترونیک چیست" از جمله برنامه ها بوده است.
 
وی اظهار داشت: ایجاد شورای راهبردی شهر الکترونیک گرگان و تشکیل سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات در شورای شهر گرگان از جمله پیشنهاداتی است که پیگیری می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: برای اجرای شهر الکترونیک، ساختار شهر الکترونیک تشکیل شد و شورای راهبردی، دبیرخانه و مشاوران مختلفی برای این طرح در نظر گرفته شد.
 
به گفته مومنی، در مجموع حدود هزار و 300 نفر در شهر الکترونیک گرگان عضو شدند و شمار زیادی نیز از این سایت بازدید کردند.
 
شهردار گرگان نیز در این جشنواره گفت: تامین زیرساختهای شهر الکترونیک در منطقه امری ضروری است و باید در این حوزه برنامه ریزی و نیازسنجی شود.
 
ابراهیم کریمی بیان داشت: با توسعه شهر الکترونیک می توانیم از بحث ترافیک شهری بکاهیم و در وقت و هزنیه های مردم صرفه جویی شود.
 
وی اظهار داشت: با توسعه شهر الکترونیک یک اتفاق جدیدی در منطقه رخ می دهد و با گذشت بیش از جشنواره، وضعیت منطقه فرق بسیاری کرده است.
کد مطلب 1049877

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها