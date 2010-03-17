راهبردهای یادگیری

خبرگزاری مهر- گروه اجتماعی: یادگیری که اساس بسیاری از رفتارهای درونی و بیرونی انسان را به ویژه در امر تحصیل تشکیل می‌دهد نیاز به راهبردهایی دارد تا بیشتر، بهتر و پایدارتر انجام شود.

هر چند هر دانش آموز یا دانشجویی با توجه به سبک شناختی و تجربه خود، از راهبردهای مختلفی استفاده می‌کند.

رادینگ و اسمیت سبک شناختی را به عنوان رویکرد با ثبات فردی برای سازماندهی و پردازش اطلاعات در طول دوره یادگیری تعریف می‌کنند و اسمیت سبک شناختی را به صورت تفاوتهای فردی که به اخذ روش‌های مطلوب در جهت سازماندهی و پردازش اطلاعات منجر می‌شود بیان کرده است.

در این کتاب به مهارتهای اساسی برای افزایش قدرت یادگیری اشاره شده تا توانایی دانش آموزان و دانشجویان را در این زمینه تکمیل کند. هر چند درباره این مهارتها ممکن است کتابهای زیادی وجود داشته باشد ولی این اثر، کتابی مختصر، عملی، خواندنی و خواننده پسند است که از رهگذر آن خواننده می‌تواند تکنیکهای یادگیری لازم را بیاموزد.

در این کتاب سعی شده تعامل پیوسته با خواننده و مشارکت در یادگیری رعایت شود که برای این منظور تمرین‌های مختلفی پیش‌بینی شده و همچنین با طرح نظریه‌های مختلف، زمینه مناسبی برای یادگیری بیشتر، بهتر و پایدارتر را فراهم آورد.

این کتاب علاوه بر مقدمه و پیشگفتار مشتمل بر 10 فصل است.

توانایی یادداشت برداری، توانایی خواندن برای درک معنی، توانایی مطالعه، توانایی کلمات و توانایی خودآگاهی از جمله عناوین این کتاب به شمار می‌روند.

توانایی مدیریت اهداف، مشکلات و فشارها، توانایی‌های حافظه، توانایی ایجاد سازماندهی دیداری در خود و توانایی امتحان دادن سایر عناوین این کتاب را در بر می‌گیرد.