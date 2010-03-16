"به سوی آفتاب" از پرفروشهای سال 89 است

غلامرضا آزادی به خبرنگار مهر گفت: تدوین فیلم به پایان رسیده است. مهدی خیرخواهی ساخت موسیقی را تمام کرده و صداگذاری به شیوه دالبی در استودیو مون توسط حسین مهدوی انجام میشود. میکس نهایی این فیلم تا پایان سال تمام میشود. امیدوارم این فیلم را خردادماه اکران عمومی کنیم.
این فیلمبردار باسابقه ادامه داد: "به سوی آفتاب" فیلمی شریف و آبرومند است که با نگاهی حرفهای ساخته شده و دیالوگهای روان و بازیهای خوبی دارد. امیدوارم فیلم در جذب مخاطب موفق باشد. "به سوی آفتاب" با توجه به امتیازهایی که دارد میتواند از آثار پرفروش سال 89 باشد. در مقایسه با بسیاری از فیلمهایی که امسال تولید شدهاند، "به سوی آفتاب" اثری جذابتر و شسته رفته است.
فیلمنامه "به سوی آفتاب" را که داستانی خانوادگی دارد غلامرضا گمرکی و بابک کاظمی نوشتهاند و بهزاد آن را بازنویسی کرده است. یوسف تیموری، علی صادقی، نیوشا ضیغمی ،حامد کمیلی، آناهیتا نعمتی و.. بازیگران این فیلم هستند.
نظر شما