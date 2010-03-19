پرهیز از خوردن غذاهای نیمه پخته در طول سفر

دکتر صدیقه مرزبند در مورد رعایت نکات بهداشتی در طول سفرهای نوروزی به خبرنگار مهر گفت: بهتراست خانواده ها در طول سفراز خوردن غذاهای رستورانی خودداری کرده و غذای ساده ای که خود تهیه کرده اند را مصرف کنند.

وی از مسافران نوروزی خواست که در صورت خوردن غذاهای رستورانی، از مکانهای معتبر و قابل اطمینان استفاده کنند.

این متخصص تغذیه با توصیه بر پرهیز مسافران از خوردن غذاهای سس دار مثل سالاد الویه که زود فاسد می شوند، افزود: مسافران باید نسبت به نوشیدن آب سالم و بهداشتی در طول سفر توجه جدی داشته و حتی الامکان از خوردن آب رودخانه ها و چشمه هایی که اطلاعی از آنها ندارند، خودداری کنند.

مرزبند گفت: بهترین غذای آماده و قابل اطمینان، انواع کنسروهای دارای تاریخ مصرف هستند که می توان بعد از 20 دقیقه جوشاندن، آنها را مصرف کرد.