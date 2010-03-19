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۲۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

دانستنیهای سفرهای نوروزی-1/

پرهیز از خوردن غذاهای نیمه پخته در طول سفر

پرهیز از خوردن غذاهای نیمه پخته در طول سفر

یک متخصص تغذیه با توصیه به مسافران نوروزی برای پرهیز از خوردن غذاهای فاسد شدنی، گفت: بهتر است از خوردن غذاهای نیمه پخته در طول سفر پرهیز شود.

دکتر صدیقه مرزبند در مورد رعایت نکات بهداشتی در طول سفرهای نوروزی به خبرنگار مهر گفت: بهتراست خانواده ها در طول سفراز خوردن غذاهای رستورانی خودداری کرده و غذای ساده ای که خود تهیه کرده اند را مصرف کنند.

وی از مسافران نوروزی خواست که در صورت خوردن غذاهای رستورانی، از مکانهای معتبر و قابل اطمینان استفاده کنند.

این متخصص تغذیه با توصیه بر پرهیز مسافران از خوردن غذاهای سس دار مثل سالاد الویه که زود فاسد می شوند، افزود: مسافران باید نسبت به نوشیدن آب سالم و بهداشتی در طول سفر توجه جدی داشته و حتی الامکان از خوردن آب رودخانه ها و چشمه هایی که اطلاعی از آنها ندارند، خودداری کنند. 

مرزبند گفت: بهترین غذای آماده و قابل اطمینان، انواع کنسروهای دارای تاریخ مصرف هستند که می توان بعد از 20 دقیقه جوشاندن، آنها را مصرف کرد.

کد مطلب 1051956

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