ظرفیت تأمین آب شرب کرمانشاه بیش از ۲۰۰ لیتر بر ثانیه افزایش یافت

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در یک ماه گذشته ۸ حلقه چاه آب در نقاط مختلف شهر کرمانشاه تجهیز و مجدداً وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی افزود: چاه‌های شماره ۱۷، ۱۵ و ۷ ده‌پهن هر کدام با دبی ۴۰ لیتر بر ثانیه و چاه شماره ۶ ده‌پهن با دبی ۱۰ لیتر بر ثانیه، پس از تجهیز مجدد به تصفیه‌خانه شهید نظری متصل شدند.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه ادامه داد: چاه فرودگاه با دبی ۱۵ لیتر بر ثانیه و چاه شماره ۲ غرب ده‌پهن با دبی ۱۷ لیتر بر ثانیه نیز به مخزن زینبیه در منطقه ۳ آبفای کرمانشاه متصل و وارد مدار شدند.

سلطانیان تصریح کرد: چاه شماره ۳ بلوار طاق‌بستان نیز با دبی ۴۰ لیتر بر ثانیه برای تزریق مستقیم آب به شبکه منطقه ۳ آبفای کرمانشاه وارد مدار بهره‌برداری شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تأمین آب روستاها گفت: چاه شماره ۵ عمرمل نیز با هدف تأمین پایدار آب شرب این روستا مجدداً تجهیز و آماده بهره‌برداری شده است.

مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: مجموع این اقدامات بیش از ۲۰۰ لیتر بر ثانیه به ظرفیت تأمین آب شرب شهر کرمانشاه افزوده و در تقویت پایداری شبکه و بهبود روند خدمات‌رسانی به مشترکان مؤثر خواهد بود.