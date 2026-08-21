به گزارش خبرنگار مهر، آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ با شرکت یک میلیون و ۷۰ هزار و ۲۴۱ متقاضی در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد ماه برگزار شد. آزمون گروه‌ آزمایشی علوم تجربی در صبح روز پنجشنبه و آزمون گروه های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی در عصر روز پنجشنبه ۲۹ مرداد و آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح روز جمعه ۳۰ مرداد برگزار شدند.

در آزمون گروه آزمایشی علوم ریاضی که صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد تعداد ۱۳۵ هزار و ۸۱۳ داوطلب شامل ۵۳ هزار و ۹۳۷ زن و ۸۱ هزار و ۸۷۶ مرد شرکت کردند. درصد شرکت کنندگان به ترتیب ۴۰ درصد زن و ۶۰ درصد مرد است.

این آزمون دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه است که داوطلبان به ۱۰۵ سوال در مدت ۱۴۵ دقیقه پاسخ می دهند. دفترچه آزمون اختصاصی گروه آزمایشی علوم ریاضی شامل دفترچه ۱ ریاضیات (۴۰ سوال ۷۰ دقیقه)، دفترچه ۲ فیزیک و شیمی (۶۵ سوال ۷۵ دقیقه) و دفترچه ۳ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) است.

همچنین در آزمون گروه آزمایشی علوم انسانی که صبح جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد تعداد ۳۲۷ هزار و ۷۳۴ داوطلب شرکت کرده اند که از این تعداد ۱۰۴ هزار و ۴۸۸ نفر مرد و ۲۲۳ هزار و ۲۴۸ نفر زن هستند. درصد شرکت کنندگان به ترتیب ۳۱ درصد مرد و ۶۹ درصد زن است.

آزمون گروه علوم انسانی دارای دفترچه اختصاصی همراه با پاسخنامه است که داوطلبان باید به ۱۶۰ سوال در مدت ۱۶۰ دقیقه پاسخ دهند. دفترچه های این گروه شامل دفترچه ۱ ریاضی زبان و ادبیات فارسی علوم اجتماعی و روانشناسی (۸۰ سوال - ۸۵ دقیقه)، دفترچه ۲ زبان عربی تاریخ و جغرافیا فلسفه و منطق و اقتصاد (۸۰ سوال ۷۵ دقیقه)، دفترچه ۲ ویژه دارندگان مدرک علوم و معارف اسلامی (۸۰ سوال - ۷۵ دقیقه) و دفترچه ۴ ویژه متقاضیان دانشگاه های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی (۴۰ سوال - ۶۰ دقیقه) است.

براساس اعلام سازمان سنجش آموزش کشور کلید اولیه آزمون های سراسری و پذیرش دانشجو معلم سال ۱۴۰۵ عصر روز یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار می گیرد و داوطلبان می توانند از تاریخ مذکور هرگونه مطلبی در خصوص سوالات و کلید آزمون دارند، منحصرا از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی به سازمان سنجش اعلام کنند.

همچنین برنامه زمان بندی اعلام نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۵ به این گونه اعلام شده است که سازمان سنجش نتایج اولیه را در آخر شهریورماه اعلام می کند. پس از آن یک بازه زمانی یک هفته ای برای انتخاب رشته درنظر گرفته می شود و در نهایت تلاش می شود نتایج نهایی در دهه دوم آبان ماه اعلام شود.