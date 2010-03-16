رفتار دوگانه را پایان دهید/ زرادخانه هسته ای اسرائیل تهدید کننده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت اینترنتی انگلیسی المصری الیوم از قاهره، عمرو موسی که در واکنش به اظهارات کاترین اشتون وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا درباره برنامه هسته ای صلح آمیز ایران صحبت می کرد، برخورداری رژیم صهیونیستی از زرادخانه بزرگ هسته ای و سکوت در قبال آن را محکوم کرد.

عمرو موسی گفت: من می خواهم عنوان کنم که فعالیتهای هسته ای اسرائیل برای ما بسیار نگران کننده و تهدید کننده است.

وی در ادامه به برجسته شدن برنامه هسته ای صلح آمیز ایران و نادیده گرفته شدن تسلیحات و تاسیسات اتمی اسرائیل اشاره کرد و افزود: ما نباید تنها درباره ایران صحبت کنیم، اما در همان حال از ماجراجویی هسته ای نظامی در خاورمیانه نگران نباشیم. اگر ما مخالف هرگونه فعالیت هسته ای هستیم باید صحبت درباره تنها یک کشور را متوقف کنیم.

دبیر کل اتحادیه عرب با اشاره به تهدید اعراب از سوی رژیم صهیونیستی گفت: روابط بین ما [اعراب] و اروپا در حقیقت یک قدمت تاریخی و مشترک است و از آنجایی که سرنوشت مشترک در بین است آنگاه تهدید امنیت ما خیلی مهم است و ما باید در باره آنچه انجام می دهیم منصف و واقع گرا باشیم.

وی همچنین بار دیگر بر حمایت اتحادیه عرب از گفتگوهای بین المللی با ایران تاکید کرد و خواستار کمک به انجام گفتگوهای دیپلماتیک برای اثبات این نکته شد که موضوع هسته ای ایران تهدیدی برای منطقه نیست.

اشتون که برای دیدار با رهبران منطقه به خارومیانه سفر کرده پس از دیدار از سرزمین اشغالی به مصر رفت و با عمرو موسی دیدار کرد.

وی ضمن اعلام حمایت اتحادیه اروپا از روند سازش خاورمیانه در عین حال از برنامه هسته ای ایران نیز به دلیل آنچه وی آن را کاهش اعتماد نامید ابراز نگرانی کرد و مدعی شد که ایران تمایلی به مشارکت در گفتگوها ندارد.