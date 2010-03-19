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۲۸ اسفند ۱۳۸۸، ۱۳:۴۳

خراسان رضوی باید آغازگر یک حرکت فرهنگی جدید در کشور باشد

خراسان رضوی باید آغازگر یک حرکت فرهنگی جدید در کشور باشد

مشهد - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی باید آغازگر یک حرکت فرهنگی جدید در کشور باشد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود صلاحی شامگاه پنج شنبه در جمع خبرنگاران در استانداری خراسان رضوی افزود: 60درصد بودجه اختصاص یافته به استان هزینه ای و 40 درصد آن در زمینه عمرانی است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در سال 89 که به عنوان سال فرهنگی در کشور نام گذاری شده است، خراسان رضوی باید آغازگر یک حرکت فرهنگی جدید در کشور باشد.

وی تاکید کرد: حرکت فرهنگی جدید در خراسان رضوی باید در رفتار و عملکرد مردم و مسئولان در مشهد به عنوان پایتخت معنوی ایران تجلی یابد.

صلاحی به برنامه های فرهنگی سال 89در استان اشاره کرد و افزود: در سال 89 برنامه های ویژه ای برای تجلیل و بزرگداشت مفاخر فرهنگی نیشابور برگزار می شود.

صلاحی با تاکید بر برگزاری کنگره بزرگداشت فضل بن شاذان و بی بی شطیطه در نیشابور افزود:   طرح های پیشنهادی در این زمینه باید به شورای فرهنگ عمومی استان ارسال شود.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به ویژگی های فرهنگی شهرستانهای استان از جمله نیشابور، خاطرنشان کرد: نیشابور همواره در طول تاریخ مهد شعر و ادب ایران بوده و از این نظر در جهان شناخته شده است.

کد مطلب 1053711

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