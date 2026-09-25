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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۰

۲۷۰ میلیارد تومان طرح عمرانی در کالپوش میامی اجرا می‌شود

۲۷۰ میلیارد تومان طرح عمرانی در کالپوش میامی اجرا می‌شود

میامی- استاندار سمنان با تاکید به اجرای ۲۷۰ میلیارد تومان طرح عمرانی در کالپوش میامی، گفت: هدف این طرح‌ها بهبود کیفیت زندگی و امید آفرینی است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر جمعه در نشست با مردم، دهیاران و اعضای شوراهای روستاهای بکران و منطقه کلاته‌های شرقی شهرستان میامی، با اشاره به طرح‌های عمرانی این منطقه اظهار کرد: برای طرح‌های کالپوش شرقی حدود ۲۷۰ میلیارد تومان قرارداد وجود دارد و تأمین اعتبار برای اجرای پل کالشور نیز در حال پیگیری است.

وی با اشاره به وضعیت محور میامی ـ جاجرم افزود: قراردادهای بهسازی ۳۶ کیلومتر از این محور به ارزش حدود ۶۰ میلیارد تومان در دست اجراست و با وجود مطالبات پیمانکار، روند اجرای طرح در حال پیگیری است.

استاندار سمنان بر ضرورت شفافیت در پیگیری مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: هر موضوعی که امکان اجرای آن وجود داشته باشد، باید اعلام و پیگیری شود و در مواردی که مانع قانونی، اعتباری یا اجرایی وجود دارد نیز باید صادقانه با مردم صحبت کرد.

کولیوند همچنین درباره وضعیت روستای ری‌ آباد هشدار داد و گفت: در صورت وقوع سیلاب، احتمال ورود آب به منازل وجود دارد و لازم است پیش از وقوع حادثه، اقدامات پیشگیرانه انجام شود.

وی ادامه داد: فرمانداری و دستگاه‌های مرتبط مأمور شده‌اند موضوع هدایت آب در بالادست را بررسی کنند و با استفاده از ظرفیت آبخیزداری و ایجاد مسیرهای انحرافی، فشار آب ورودی به منطقه را کاهش دهند.

استاندار سمنان استفاده از تسهیلات کم بهره سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور را یکی از راهکارهای تأمین ماشین‌آلات روستایی دانست و افزود: دهیاری‌ها می‌توانند برای خرید تجهیزاتی مانند بیل مکانیکی و کامیون از این تسهیلات استفاده کنند.

کولیوند درباره سهم مناطق از درآمدهای ارزش افزوده نیز گفت: نحوه توزیع این منابع تابع قانون است، اما در مناطق محروم، توزیع صرفاً بر مبنای جمعیت ممکن است پاسخگوی نیازها نباشد.

وی افزود: این موضوع را می‌توان از طریق رئیس مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس پیگیری کرد تا در صورت نیاز، شاخص محرومیت نیز در سازوکار قانونی تخصیص منابع لحاظ شود.

کد مطلب 6958246

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