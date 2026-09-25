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۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۱

۲.۲ تن شیرابه باریجه از مراتع آرادان برداشت شد

۲.۲ تن شیرابه باریجه از مراتع آرادان برداشت شد

آرادان- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از برداشت دو هزار و ۲۸۰ کیلوگرم شیرابه باریجه از مراتع آرادان خبر داد و گفت: همزمان بذر این گیاه برای احیای ۳۸۰ هکتار از مراتع منطقه تحویل مجری طرح شد.

افشین مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عملیات برداشت شیرابه باریجه در چارچوب طرح مرتعداری سینک‌چال و خاک‌آب و با نظارت عوامل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آرادان انجام شد، بیان کرد: پس از پایان برداشت، میزان محصول استحصال شده توزین و ثبت شد.

وی ادامه داد: در این مرحله حدود دو هزار و ۲۸۰ کیلوگرم شیرابه باریجه از عرصه‌های مرتعی منطقه برداشت شد. همچنین بذر جمع‌آوری‌شده باریجه پس از توزین و تعیین میزان مورد نیاز، در اختیار مجری طرح مرتعداری قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان توضیح داد: قرار است از این بذر برای اجرای عملیات احیا و کپه‌کاری در سطح ۳۸۰ هکتار از مراتع سینک‌چال و خاک‌آب استفاده شود.

مشیری یادآور شد: این اقدام با هدف تقویت پوشش گیاهی، احیای عرصه‌های مرتعی و حفظ ذخایر گیاهی منطقه انجام گرفته است.

وی افزود: برداشت محصول نیز تحت نظارت عوامل منابع طبیعی و در چارچوب ضوابط طرح مرتعداری انجام شده تا ضمن بهره‌برداری از محصولات فرعی مرتعی، ظرفیت تولیدی و پایداری عرصه‌های طبیعی حفظ شود.

کد مطلب 6958191

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