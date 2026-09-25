۲.۲ تن شیرابه باریجه از مراتع آرادان برداشت شد

افشین مشیری در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه عملیات برداشت شیرابه باریجه در چارچوب طرح مرتعداری سینکچال و خاکآب و با نظارت عوامل اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان آرادان انجام شد، بیان کرد: پس از پایان برداشت، میزان محصول استحصال شده توزین و ثبت شد.
وی ادامه داد: در این مرحله حدود دو هزار و ۲۸۰ کیلوگرم شیرابه باریجه از عرصههای مرتعی منطقه برداشت شد. همچنین بذر جمعآوریشده باریجه پس از توزین و تعیین میزان مورد نیاز، در اختیار مجری طرح مرتعداری قرار گرفت.
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان توضیح داد: قرار است از این بذر برای اجرای عملیات احیا و کپهکاری در سطح ۳۸۰ هکتار از مراتع سینکچال و خاکآب استفاده شود.
مشیری یادآور شد: این اقدام با هدف تقویت پوشش گیاهی، احیای عرصههای مرتعی و حفظ ذخایر گیاهی منطقه انجام گرفته است.
وی افزود: برداشت محصول نیز تحت نظارت عوامل منابع طبیعی و در چارچوب ضوابط طرح مرتعداری انجام شده تا ضمن بهرهبرداری از محصولات فرعی مرتعی، ظرفیت تولیدی و پایداری عرصههای طبیعی حفظ شود.
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