نامه لاریجانی به سازمانهای بین المجالس در مورد جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، پیامهای جداگانه ای از طرف رئیس مجلس شورای اسلامی برای ادوارد کیوانوکاسکاندی رئیس مجلس جمهوری اوگاندا و رئیس کنونی اتحادیه مجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی و مرزوقی علی رئیس مجلس نمایندگان اندونزی و رئیس کنونی مجمع مجالس آسیایی و تئوبن گوری راب رئیس مجلس مجالس نامبیا و رئیس کنونی اتحادیه بین المجالس جهانی ارسال شد.

در قسمتی از پیام علی لاریجانی آمده است که رژیم اشغالگر اسرائیل به موازات استمرار سیاست تجاوزکارانه خویش در زمینه شهرکسازی در سرزمینهای اشغای فلسطین که با هدف تحمیل امر واقع انجام گرفته و عملا راه را بر موفقیت هر گونه راه حلی برای حل بحران خاورمیانه بسته است در ادامه سیاست تحمیلی و عناد ورزانه خود تنها سه هفته پس از اعلام یکجانبه، در اثر تاریخی اسلامی و شناخته شده فلسطین یعنی مسجد ابراهیمی الخلیل و مسجد بلال بن رباح بیت لحم به عنوان آثار تاریخی یهود در یک اقدام تحریک کننده، جدید با افتتاح معبدی یهودی در اراضی وقف اسلامی بیت المقدس و تبلیغات گسترده در زمینه آغاز اجرای پروژه تجدید هیکل مزعوم سلیمان در این شهر مقدس، بردامنه اقدامات غیر قانونی خود افزوده است.

این در حالی است که مطابق اخبار موجود این رژیم در یک طرح تفصیلی در صدد است با یهودی سازی صدها اثر تاریخی اسلامی و مسیحی شهر قدیمی قدس این شهر تاریخی را به شهری با هویت یهودی تبدیل کند.