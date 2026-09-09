به گزارش خبرگزاری مهر، الناز کیوانی در آیین افتتاح خانه فناور محیطزیست پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با حضور پروفسور یوسف ثبوتی، بنیانگذار این دانشگاه، افزود: خانه فناور محیطزیست ساختاری شبکهای و تسهیلگر است که باید زمینه تبدیل دستاوردهای علمی دانشگاهها به راهکارهای قابل استفاده در صنعت و محیطزیست را فراهم کند.
وی، با اشاره به ضرورت توجه به مسائل بومی استانها، موضوعاتی همچون آب، پسماند و آلودگیهای ناشی از فعالیتهای معدنی را از جمله اولویتهای مهم برشمرد و گفت: شناسایی این مسائل و واگذاری آنها به تیمهای دانشگاهی و شرکتهای دانشبنیان برای ارائه راهکارهای فناورانه و اقتصادی مورد تاکید است.
کیوانی با بیان اینکه پیشنهاد انتخاب استان زنجان بهعنوان پایلوت توسعه فناوری و اقتصاد محیطزیست با تمرکز بر مسائل حوزه معادن مورد تایید است، افزود: این طرح میتواند زمینه بهرهگیری از ظرفیت نخبگان و مجموعههای علمی و فناور استان برای بررسی و ارائه راهکارهای تخصصی در زمینه پیامدهای زیستمحیطی فعالیتهای معدنی را فراهم کند.
نیازمند استفاده از ظرفیت فناوری و نوآوری هستیم
رئیس پارک علم و فناوری دانشگاه تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان نیز با اشاره به اهمیت روزافزون مسائل زیستمحیطی، اظهار داشت: محیطزیست دیگر موضوعی حاشیهای نیست و مواجهه با چالشهای این حوزه نیازمند استفاده از ظرفیت فناوری و نوآوری است.
عباسعلی زمانی با بیان اینکه خانه فناور محیطزیست حلقه اتصال میان دانشگاه، جامعه، شرکتهای فناور و صنعت است افزود: این مجموعه میتواند زمینه تبدیل مسائل واقعی محیطزیست به مسائل فناورانه و ارائه راهکارهای علمی و عملی را فراهم کند.
رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان هم با تأکید بر نقش دانشگاهها در مسیر توسعه کشور و حل چالشهای اساسی، گفت: برای پیشرفت کشور و حل مسائل مهمی همچون محیطزیست، باید ظرفیت دانشگاهها و مراکز علمی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
سعدالله نصیری قیداری، با اشاره به جایگاه علمی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، این دانشگاه را بر اساس شاخصهای کیفی وزارت علوم، در زمره دانشگاههای سرآمد کشور دانست و بر ضرورت بهرهگیری از ظرفیت علمی و تخصصی آن در حل مسائل استان و کشور تأکید کرد.
وی، همچنین با اشاره به اقدامات این دانشگاه در حوزه محیطزیست و مدیریت منابع آب، خاطرنشان کرد: دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان از نخستین دانشگاههای «دوستدار آب» کشور بوده و در سالهای گذشته اقداماتی از جمله نصب سامانههای کنترل مصرف آب، استفاده از پنلهای خورشیدی و تصفیه فاضلاب را دنبال کرده است.
نصیری قیداری همچنین تأسیس پژوهشکده تغییر اقلیم با همت پروفسور ثبوتی را از دیگر اقدامات مهم دانشگاه در این حوزه ذکر کرد و افزود: افتتاح خانه فناور محیطزیست و برگزاری رویدادهای مرتبط با آب و محیطزیست گامی مثبت در مسیر توسعه همکاریهای علمی و فناورانه است.
وی خاطرنشان کرد: دانشگاه آماده است با بهرهگیری از ظرفیت استادان و پژوهشگران، در کنار مجموعههای متولی محیطزیست و بخش صنعت برای ارائه راهکارهای علمی و فناورانه قرار گیرد.
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