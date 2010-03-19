به گزارش خبرنگار مهر، به منظور برنامه‌ریزی صحیح، باید سریعاً تصمیم بگیرید که چه نوع مسافرتی را در پیش دارید. این مسافرت می‌تواند یک سفر پر ماجرا به همراه همکار و یا دوست صمیمی‌تان، یک گردش مستقل برای کسب تجربه و یا یک سفر آرام خانوادگی باشد.



اکنون موافقان و مخالفان مقصد را بسنجید. تعداد افراد چقدر است؟ البته، در نهایت، رأی با اکثریت است. غذا چگونه باشد؟ آیا کمکهای اولیه لازم است؟ این به شما کمک می‌کند که از تمام افرادی که در کنار شما هستند یاری بخواهید. اگر در مورد تمامی پرسشهای خود به پاسخ رضایت‌بخشی رسیدید، می‌توانید برنامه‌ریزی سفر خود را آغاز کنید. نیاز به گفتن نیست که مقصد شما باید مطابق بودجه شما باشد.



قبل از برنامه‌ریزی سفر، بهترین زمان برای دیدن مقصد مورد نظر خود را پیدا کنید. اگر باور دارید که برنامه‌ریزی مستقل بدون اینکه خود را برای یافتن بلیط‌های ارزان به زحمت بسیار بیاندازید، امکان‌پذیر نیست، با چند آژانس مسافرتی معتبر تماس بگیرید تا ترتیب سفرتان را بدهند.



به دنبال پیشنهادهای ارزان باشید، اما برای حفظ مقدار ناچیزی پول، کمپانی‌های معتبر را با شرکتهای غیر آشنا تعویض نکنید و برای خود پشیمانی و افسوس نخرید.



در نهایت، حفظ پول به ازای عدم لذت و مدیریت سفرتان، به هیچ وجه پیشنهاد نمی‌شود. اکنون در مورد مکانی که قصد رفتن به آنجا را دارید تحقیق کنید و باز تحقیق کنید. آب و هوای آنجا را جستجو کنید. با مکا‌نهای بی‌نظیر آن آشنا شوید و لیستی از جاذبه‌های دیدنی و اموری را که باید انجام دهید، تهیه کنید.



مطمئن شوید کارتهای عابر بانکتان، کارته‌های اعتباری و اسناد سفرتان، همگی صحیح بوده و در جای درست قرار گرفته‌اند. همچنین، چکهای مسافرتی را به عنوان پشتیبان به همراه خود داشته باشید. بانک خود را آگاه سازید که در سفر کجا قادر به دریافت موجودی‌تان هستید. این مطلب اهمیتی دو چندان پیدا خواهد کرد.



هرگز در مورد سلامت و امنیت خود کوتاه نیایید. واکنش‌های ضروری را تلقیح کنید. یک جعبه کمک‌های اولیه را با خود به همراه داشته باشید و به یاد داشته باشید که بیمه مسافرتی یکی از امور ضروری و صد درصد لازم است.



مطمئن شوید که تمامی صورتحسابهای خود را پرداخت کرده‌اید و اطلاعات سفرتان به روز است ضمن اینکه دوستان قابل اعتماد یا همسایگانتان باید از برنامه‌های شما مطلع باشند.