149اثر حجمی و گرافیکی در مشهد نصب شد

به گزارش خبرنگارمهر در مشهد، سید محمد پژمان عصرجمعه در حاشیه بازدید استاندار خراسان رضوی از فعالیتهای ستاد استقبال نوروزی شهرداری مشهد افزود: برای نشاط و شادابی زائران و مجاوران در تعطیلات نوروز یک میلیون و 250هزار گلدان در میادین و بولوارهای مشهد کاشته شده است.

شهردارمشهد افزود: هفت هزار مترمربع نقاشی گرافیکی توسط هنرمندان نقاش برروی دیوارهای این شهر انجام شده و از نیمه اسفندماه تاکنون 145هزار اصله درخت در شهر مشهد کاشته شده است.

وی افزود: از جمله ماکتها و تندیس های ساخته شده در میادین مشهد می توان به نماد زیبای نقارخانه حرم مطهررضوی، ماکت حجمی دوچرخه پدری، ماکت قطار، سفره هفت سین، استوانه دریا، پارک کودکان، تقویم روز شمار بهاری، تونل بهاری و مجموعه سرو ارغوان اشاره کرد.

شهردارمشهد افزود: برای اقامت مسافران نوروزی در استان خراسان رضوی 117هزار و 73تخت اقامتی مهیا شده است .

وی تاکید کرد: در شهر مشهد علاوه بر اماکن اقامتی در نقاط مختلف 9کمپ چادر خیمه ای با تجهیزات کامل رفاهی، بهداشتی و اقامتی آماده شده است.

در ایام تعطیلات نوروزی 500 هزار نقشه راهنما ویژه شهر مشهد چاپ و به صورت رایگان در اختیار زائران قرار خواهد گرفت.