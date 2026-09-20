به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله علیرضا عبادی شامگاه یکشنبه در جمع فعالان مردمی اجتماعات با اشاره به آیه شریفه «أَلَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِی السَّمَاءِ تُؤْتِی أُکُلَهَا کُلَّ حِینٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا» اظهار کرد: راهی که شما دنبال میکنید، به تعبیر این آیه کریمه، همان شجره طیبه و ریشهداری است که ریشه آن در آیات قرآن، احادیث و اندیشههای پاک انسانهای بهجایرسیده قرار دارد.
وی خطاب به اعضای حاضر در جلسه افزود: شما یک پیچ تاریخی را پشت سر میگذارید که به قلههای سعادت متصل است؛ این مسیر مانند «کلمه خبیثه» و «شجره خبیثه» نیست که ریشهای نداشته باشد و باطل و بیقرار باشد، بلکه ریشهدار و استوار است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به آیه «وَمَنْ یَرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَّهُ بِقَوْمٍ یُحِبُّهُمْ وَیُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ أَعِزَّةٍ عَلَی الْکَافِرِینَ» گفت: این نشان و ویژگی شما در قرآن است.
آیتالله عبادی با اشاره به کتابی با عنوان «حجابالقلوب» که به گفته وی حدود هزار سال قبل نوشته شده است، اظهار کرد: در این کتاب درباره تردیدی که ستمگران در دلهای مردم از نظر سیاسی ایجاد کردند، مطالبی آمده است.
وی ادامه داد: ستمگران توانستند سیاست را که رکن اصلی مدیریت هر جامعه و از جمله مدیریت دینی است، از جانشینان خدا در زمین و ائمه هدی(ع) بگیرند و در اختیار ظالمان قرار دهند و مردم را به تحمل این وضعیت عادت دهند.
آیتالله عبادی تصریح کرد: این وضعیت نسبت به درک حقایق، یک حجاب است و میتوان آن را «حجابالقلوب» دانست چراکه بسیاری از فجایع تاریخ از پذیرفتن سلطه ستمگران و ولایت طاغوت ناشی شده است.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی افزود: در روایات دیگری از امام موسی بن جعفر(ع) نیز برای آینده آمده است: «رَجُلٌ مِنْ قُمَّ یَدْعُو النَّاسَ إِلَی الْحَقِّ»؛ مردی از قم قیام خواهد کرد و مردم را به حق دعوت خواهد کرد و مردم نیز دعوت او را خواهند پذیرفت.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی با اشاره به دوران سلطه استعمار در ایران و تصویب قانون کاپیتولاسیون، گفت: در آن دوران، استعمار در ایران بر همه شئون سلطه داشت اما باز هم قانع نبود و به دنبال سند بردگی بود.
به گفته وی، سند بردگی همان چیزی بود که تحت عنوان قانون کاپیتولاسیون در مجلس ضدملت به تصویب رسید؛ قانونی که بر اساس آن مستشاران خارجی هر عمل خلافی که در ایران انجام میدادند، کسی حق نداشت از آنها بازخواست کند و آنها مصونیت داشتند.
وی افزود: در آن دوران هیچکس جرئت حرف زدن نداشت اما امام خمینی(ره) فریاد برآورد و او را از کشور تبعید کردند، بدون اینکه اتفاقی در ظاهر رخ دهد.
آیتالله عبادی بیان کرد: حدود ۱۵ سال بعد، امام خمینی(ره) به ایران آمدند، انقلاب پیروز شد و برخلاف تصور دشمن، غافلگیر شدند و نظام اسلامی تشکیل شد.
مقاله «ایران محبوب خداست» در سال ۱۳۲۵
وی با اشاره به مقالهای در سالنامه «نور دانش» در سال ۱۳۲۵ گفت: پس از شهریور ۱۳۲۰ که فشار استبداد مقداری فروکش کرد، حرکات و فعالیتهای مختلفی شکل گرفت و از جمله سالنامهای به نام «نور دانش» منتشر شد که مطالب زیادی داشت.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی افزود: در سال ۱۳۲۵ مقالهای در این سالنامه با عنوان «ایران محبوب خداست» منتشر شد که در آن حدیثی نقل شده بود مبنی بر اینکه مردم ایران پس از پذیرش اسلام همواره به اسلام خدمت کردهاند.
وی ادامه داد: این موضوع از نظر تاریخی روشن است و آیتالله شهید مطهری نیز کتابی با عنوان «خدمات متقابل اسلام و ایران» در همین زمینه نوشته است.
آیتالله عبادی افزود: امام خمینی(ره) در همان دوران و در کتاب «کشفالاسرار» نیز همین مطلب را نوشتهاند که بهزودی انقلابی حاصل خواهد شد، اسلام پیروز میشود و عوامل بیگانه سر جای خود قرار خواهند گرفت.
وی تصریح کرد: امروز تمام کفر و تمام اسلام در یک درگیری همهجانبه قرار دارند و سرنوشت آینده جهان در اینجا تعیین خواهد شد.
آیتالله عبادی گفت: هر کس به هر اندازه و در هر پستی که میتواند در این انقلاب عظیم کمک کند و کاری انجام دهد، در آن سهم دارد؛ چراکه این حرکت بزرگ است و سرنوشت جهان را تغییر میدهد.
تأکید بر مدیریت زمان برنامههای رسمی
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی همچنین با اشاره به ضرورت برنامهریزی برای تداوم و اثرگذاری بیشتر برنامهها اظهار کرد: این برنامهها بسیار قابل تقدیر است، اما برای اینکه تداوم آن خستهکننده نباشد، باید از وقت حداکثر استفاده شود.
وی گفت: در اجرای برنامه باید ملاحظات مختلف در نظر گرفته شود و به شعارها و احساسات نیز توجه شود؛ البته شعارهای ما همواره باید در پای آرمانهای ما باشد.
نماینده ولیفقیه در خراسان جنوبی بیان کرد: آرمانها را میتوان در محتواها و سخنرانیها مشخص کرد و در کنار آن، شعارها باید با بصیرت، ارزشهای ویژه و شعور بالا همراه باشند.
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