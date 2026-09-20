تقدیر استاندار فارس از شهردار شیراز برای کسب عنوان برترین شهرداری کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینعلی امیری، استاندار فارس، با صدور لوح تقدیر از محمدحسن اسدی، شهردار کلان‌شهر شیراز، به دلیل کسب بالاترین امتیاز در ارزیابی عملکرد وزارت کشور طی دو سال پیاپی قدردانی کرد.

این ارزیابی در حوزه‌های عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به شکایات انجام شده و شهرداری شیراز در بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی دفتر امور شهری و شوراهای استانداری فارس و پس از تأیید سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، بالاترین امتیاز را به دست آورده است.

ارزیابی عملکرد شهرداری شیراز در دو سال متوالی

استاندار فارس در این لوح تقدیر، تحقق توسعه پایدار شهری را نیازمند مدیریت، برنامه‌ریزی، سازماندهی و حکمرانی مطلوب و شایسته دانست و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و تجربه‌های موفق را از الزامات اداره مطلوب امور شهری عنوان کرد.

امیری کسب این جایگاه را نشان‌دهنده انضباط اداری و تعهد مجموعه مدیریت شهری شیراز به شاخص‌های ارزیابی عملکرد دانست و از تلاش‌های شهردار، شورای اسلامی شهر و کارکنان شهرداری در این زمینه قدردانی کرد.

وی هماهنگی میان ارکان تصمیم‌گیر و اجرایی در کلان‌شهر شیراز را از عوامل مؤثر در کسب این جایگاه عنوان کرد و افزود: توجه به مطالبات مردمی و شفافیت در رسیدگی به شکایات از اولویت‌های اصلی نظام مدیریت شهری است.

استاندار فارس ابراز امیدواری کرد با تداوم این روند، جایگاه شیراز در حوزه‌های مختلف توسعه شهری بیش از پیش ارتقا یابد.