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۲۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۵۳

آب، تغذیه و بهداشت مدارس زیر ذره‌بین بازرسان علوم پزشکی شیراز

آب، تغذیه و بهداشت مدارس زیر ذره‌بین بازرسان علوم پزشکی شیراز

شیراز- معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر تقویت نظارت‌های بهداشتی بر مدارس و مراکز آموزشی همزمان با آغاز سال تحصیلی و پیگیری مستمر برنامه‌های سلامت دانش‌آموزان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی عصر یکشنبه در جمع مدیران حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: سلامت دانش‌آموزان از اولویت‌های مهم حوزه بهداشت است و تحقق آن نیازمند برنامه‌ریزی منسجم و همکاری واحدهای مرتبط است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت بهداشت محیط مدارس، کیفیت آب آشامیدنی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و سایر عوامل مؤثر بر سلامت دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی خواستار شناسایی به‌موقع نواقص بهداشتی، پیگیری موارد مشاهده‌شده و اتخاذ اقدامات لازم برای رفع آنها شد و افزود: نظارت‌ها باید به شکل مستمر دنبال شود تا محیط مدارس از شرایط مناسب برای حضور و تحصیل دانش‌آموزان برخوردار باشد.

تأکید بر همکاری بهداشت و آموزش و پرورش

ایلامی همچنین بر ضرورت هماهنگی و تعامل میان واحدهای بهداشتی و آموزش و پرورش در اجرای برنامه‌های سلامت‌محور تأکید کرد.

وی گفت: آموزش، پیشگیری و ارتقای سواد سلامت دانش‌آموزان باید در کنار نظارت‌های بهداشتی مورد توجه قرار گیرد تا محیطی سالم، ایمن و مناسب برای تحصیل و رشد دانش‌آموزان فراهم شود.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین بر پیگیری مستمر برنامه‌های سلامت مدارس و توجه به آموزش‌های مرتبط با بهداشت فردی و محیطی، تغذیه سالم و پیشگیری از بیماری‌ها تأکید کرد.

کد مطلب 6953083

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