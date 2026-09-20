به گزارش خبرگزاری مهر، اورنگ ایلامی عصر یکشنبه در جمع مدیران حوزه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید گفت: سلامت دانشآموزان از اولویتهای مهم حوزه بهداشت است و تحقق آن نیازمند برنامهریزی منسجم و همکاری واحدهای مرتبط است.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز بر ضرورت نظارت مستمر بر وضعیت بهداشت محیط مدارس، کیفیت آب آشامیدنی، مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و سایر عوامل مؤثر بر سلامت دانشآموزان تأکید کرد.
وی خواستار شناسایی بهموقع نواقص بهداشتی، پیگیری موارد مشاهدهشده و اتخاذ اقدامات لازم برای رفع آنها شد و افزود: نظارتها باید به شکل مستمر دنبال شود تا محیط مدارس از شرایط مناسب برای حضور و تحصیل دانشآموزان برخوردار باشد.
تأکید بر همکاری بهداشت و آموزش و پرورش
ایلامی همچنین بر ضرورت هماهنگی و تعامل میان واحدهای بهداشتی و آموزش و پرورش در اجرای برنامههای سلامتمحور تأکید کرد.
وی گفت: آموزش، پیشگیری و ارتقای سواد سلامت دانشآموزان باید در کنار نظارتهای بهداشتی مورد توجه قرار گیرد تا محیطی سالم، ایمن و مناسب برای تحصیل و رشد دانشآموزان فراهم شود.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز همچنین بر پیگیری مستمر برنامههای سلامت مدارس و توجه به آموزشهای مرتبط با بهداشت فردی و محیطی، تغذیه سالم و پیشگیری از بیماریها تأکید کرد.
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