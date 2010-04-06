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۱۷ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۰۳

بان کی مون خواستار شد؛

ایستادگی راسخ جامعه بین المللی علیه نسل کشی و جنایات جنگی

ایستادگی راسخ جامعه بین المللی علیه نسل کشی و جنایات جنگی

دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار ایستادگی راسخ جامعه جهانی علیه نسل کشی و جنایات جنگی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، دبیرکل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت شانزدهمین سالگرد نسل کشی در رواندا، 7 آوریل 2010 برابر با 18 فروردین ماه اعلام نمود جامعه بین المللی قاطعانه و باهمبستگی در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، جنایت علیه بشریت و پاکسازی قومی ایستاده است.

در پیام بان کی مون ضمن اشاره به صدور نخستین رای هیات منصفه دیوان کیفری بین المللی رواندا در مورد نسل کشی آمده است: سازمان ملل متحد به تامین عدالت برای قربانیان نسل کشی و جلوگیری از وقوع چنین وحشی گری هایی در آینده تعهد کامل دارد.
 
وی می افزاید: این اقدام و اقدامات مشابه کاخ های دادگستری پیام روشنی به افرادی است که نسل کشی کرده یا ممکن است در آینده به نسل کشی مبادرت نمایند. به سادگی باید گفت که جنایات شنیع آنان بی مجازات نخواهد ماند.
کد مطلب 1058729

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