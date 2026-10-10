محمود عباس انتخابات فلسطین را به تعویق انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین انتخابات پارلمانی نوامبر را لغو کرد و یازدهم سپتامبر ۲۰۲۷ را به عنوان تاریخ برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌ تشکیلات و انتخابات پارلمانی اعلام کرد.

او روز شنبه با صدور حکمی، برگزاری انتخابات را به دلیل موانع ناشی از اقدامات اسرائیل و فراهم‌نبودن شرایط سیاسی، امنیتی و میدانی مناسب به تعویق انداخت.

در این حکم، حملات نظامی اسرائیل، گسترش شهرک‌سازی، خشونت شهرک‌نشینان، محدودیت‌های رفت‌وآمد و توقیف درآمدهای مالیاتی فلسطینیان از موانع برگزاری انتخابات عنوان شده است.

در نوار غزه نیز شرایط نامناسب انسانی و امنیتی، عقب‌نشینی‌نکردن کامل نیروهای اسرائیلی، کندی بازسازی و محدودیت دسترسی ناظران و کارکنان کمیسیون انتخابات، آماده‌سازی انتخابات را دشوار کرده است.

بنا بر این گزارش، این تصمیم پس از رایزنی با گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فلسطینی و با هدف فراهم‌کردن فرصت برای گفت‌وگوی ملی و تقویت وحدت فلسطینیان اتخاذ شده است. فلسطینیان از سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ تاکنون انتخابات ریاست‌ تشکیلات و پارلمانی برگزار نکرده‌اند.