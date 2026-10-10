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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۹

محمود عباس انتخابات فلسطین را به تعویق انداخت

محمود عباس انتخابات فلسطین را به تعویق انداخت

رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین انتخابات پارلمانی نوامبر را لغو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین انتخابات پارلمانی نوامبر را لغو کرد و یازدهم سپتامبر ۲۰۲۷ را به عنوان تاریخ برگزاری هم‌زمان انتخابات ریاست‌ تشکیلات و انتخابات پارلمانی اعلام کرد.

او روز شنبه با صدور حکمی، برگزاری انتخابات را به دلیل موانع ناشی از اقدامات اسرائیل و فراهم‌نبودن شرایط سیاسی، امنیتی و میدانی مناسب به تعویق انداخت.

در این حکم، حملات نظامی اسرائیل، گسترش شهرک‌سازی، خشونت شهرک‌نشینان، محدودیت‌های رفت‌وآمد و توقیف درآمدهای مالیاتی فلسطینیان از موانع برگزاری انتخابات عنوان شده است.

در نوار غزه نیز شرایط نامناسب انسانی و امنیتی، عقب‌نشینی‌نکردن کامل نیروهای اسرائیلی، کندی بازسازی و محدودیت دسترسی ناظران و کارکنان کمیسیون انتخابات، آماده‌سازی انتخابات را دشوار کرده است.

بنا بر این گزارش، این تصمیم پس از رایزنی با گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فلسطینی و با هدف فراهم‌کردن فرصت برای گفت‌وگوی ملی و تقویت وحدت فلسطینیان اتخاذ شده است. فلسطینیان از سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ تاکنون انتخابات ریاست‌ تشکیلات و پارلمانی برگزار نکرده‌اند.

کد مطلب 6973689

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