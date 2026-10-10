«رسام» در زابل؛ از کشف استعدادهای نوجوانان تا بازنمایی هویت سیستان

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد فرهنگی و هنری «رسام» ظهر شنبه با هدف شناسایی استعدادهای نوجوانان، بازنمایی هویت تاریخی سیستان و ترویج روایت‌های امیدبخش، در سالن آمفی‌تئاتر سایت قدیم دانشگاه زابل برگزار شد.

این برنامه با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان، خانواده‌ها و نوجوانان هنرجو، بستری برای عرضه توانمندی‌های نسل جدید و پیوند هنر با فرهنگ و تاریخ منطقه فراهم کرد.

در این رویداد، نوجوانان هنرمند با اجرای نمایش «کهن‌شهر»، چهار پرده از برهه‌های تاریخی سیستان را به تصویر کشیدند. اجرای نقالی و تئاتر رادیویی نیز بخش دیگری از برنامه بود که توانایی‌های هنری و آموخته‌های شرکت‌کنندگان را به نمایش گذاشت.

روایت فرهنگ بومی با زبان هنر

یکی از بخش‌های محوری رویداد «رسام»، رونمایی از لوگوی رسمی میکرورسانه‌ای با شعار «روایت سیستانی‌های امیدوار و مقاوم» و نمایش نخستین قسمت مجموعه خرده‌روایت‌های تصویری با عنوان «سلطان توتن» بود؛ اثری که زندگی و تجربه‌های یکی از توتن‌بافان منطقه را روایت می‌کند و به معرفی بخشی از مشاغل بومی و میراث فرهنگی سیستان می‌پردازد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای هنری نوجوانان را فراهم کند و با انتقال تجربه‌های تاریخی و فرهنگی به زبان هنر، در تقویت هویت بومی، افزایش خودباوری نسل جوان و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده منطقه مؤثر باشد.

در بخش دیگری از این برنامه، وحید عظیمی، مدیر مرکز رشد و امید کودک و نوجوان حوزه هنری کشور، و عباس باقری، هنرمند پیشکسوت سیستان و بلوچستان، درباره اهمیت پرورش ذوق هنری کودکان و نوجوانان و نقش خانواده‌ها در حمایت از استعدادهای آنان سخن گفتند.

عظیمی، با تأکید بر اهمیت پرورش استعدادهای هنری نسل نوجوان، بر ضرورت حمایت خانواده‌ها از علایق و توانمندی‌های فرزندانشان تأکید کرد و گفت: توجه به ذوق هنری کودکان و نوجوانان و فراهم‌کردن فرصت تجربه و یادگیری، زمینه‌ساز رشد خلاقیت، تقویت اعتمادبه‌نفس و شکوفایی استعدادهای آنان است.

در پایان نیز از نوجوانان هنرمند و مربیان پاتوق‌های هنری به پاس فعالیت‌ها و تلاش‌های آموزشی آنان تقدیر شد.