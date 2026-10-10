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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۳۰

«رسام» در زابل؛ از کشف استعدادهای نوجوانان تا بازنمایی هویت سیستان

«رسام» در زابل؛ از کشف استعدادهای نوجوانان تا بازنمایی هویت سیستان

زابل- رویداد فرهنگی و هنری «رسام» با هدف شناسایی استعدادهای نوجوانان، بازنمایی هویت تاریخی سیستان و ترویج روایت‌های امیدبخش، در سالن آمفی‌تئاتر سایت قدیم دانشگاه زابل برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رویداد فرهنگی و هنری «رسام» ظهر شنبه با هدف شناسایی استعدادهای نوجوانان، بازنمایی هویت تاریخی سیستان و ترویج روایت‌های امیدبخش، در سالن آمفی‌تئاتر سایت قدیم دانشگاه زابل برگزار شد.

این برنامه با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان، خانواده‌ها و نوجوانان هنرجو، بستری برای عرضه توانمندی‌های نسل جدید و پیوند هنر با فرهنگ و تاریخ منطقه فراهم کرد.

در این رویداد، نوجوانان هنرمند با اجرای نمایش «کهن‌شهر»، چهار پرده از برهه‌های تاریخی سیستان را به تصویر کشیدند. اجرای نقالی و تئاتر رادیویی نیز بخش دیگری از برنامه بود که توانایی‌های هنری و آموخته‌های شرکت‌کنندگان را به نمایش گذاشت.

روایت فرهنگ بومی با زبان هنر

«رسام» در زابل؛ از کشف استعدادهای نوجوانان تا بازنمایی هویت سیستان

یکی از بخش‌های محوری رویداد «رسام»، رونمایی از لوگوی رسمی میکرورسانه‌ای با شعار «روایت سیستانی‌های امیدوار و مقاوم» و نمایش نخستین قسمت مجموعه خرده‌روایت‌های تصویری با عنوان «سلطان توتن» بود؛ اثری که زندگی و تجربه‌های یکی از توتن‌بافان منطقه را روایت می‌کند و به معرفی بخشی از مشاغل بومی و میراث فرهنگی سیستان می‌پردازد.

برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای هنری نوجوانان را فراهم کند و با انتقال تجربه‌های تاریخی و فرهنگی به زبان هنر، در تقویت هویت بومی، افزایش خودباوری نسل جوان و معرفی ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده منطقه مؤثر باشد.

در بخش دیگری از این برنامه، وحید عظیمی، مدیر مرکز رشد و امید کودک و نوجوان حوزه هنری کشور، و عباس باقری، هنرمند پیشکسوت سیستان و بلوچستان، درباره اهمیت پرورش ذوق هنری کودکان و نوجوانان و نقش خانواده‌ها در حمایت از استعدادهای آنان سخن گفتند.

عظیمی، با تأکید بر اهمیت پرورش استعدادهای هنری نسل نوجوان، بر ضرورت حمایت خانواده‌ها از علایق و توانمندی‌های فرزندانشان تأکید کرد و گفت: توجه به ذوق هنری کودکان و نوجوانان و فراهم‌کردن فرصت تجربه و یادگیری، زمینه‌ساز رشد خلاقیت، تقویت اعتمادبه‌نفس و شکوفایی استعدادهای آنان است.

«رسام» در زابل؛ از کشف استعدادهای نوجوانان تا بازنمایی هویت سیستان

در پایان نیز از نوجوانان هنرمند و مربیان پاتوق‌های هنری به پاس فعالیت‌ها و تلاش‌های آموزشی آنان تقدیر شد.

کد مطلب 6973647

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