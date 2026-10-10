انجام ۷ پرواز عملیاتی توسط اورژانس هوایی استان تهران در یک هفته

محمد قادری، رئیس اورژانس هوایی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری مهر، از انجام هفت پرواز عملیاتی طی هفته گذشته خبر داد و گفت: در این مدت، مصدومان حوادث مختلف از جمله سکته‌های قلبی و مغزی، سوختگی و سقوط از ارتفاع با استفاده از بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی با تشریح عملکرد این مجموعه طی هفته گذشته اظهار کرد: در این بازه زمانی، هفت پرواز عملیاتی انجام شد که مأموریت‌های مربوط به انتقال بیماران و مصدومان حوادث مختلف را شامل می‌شد.

وی با اشاره به مأموریت‌های انجام‌شده افزود: در میان موارد ثبت‌شده، یک مورد سکته مغزی، دو مورد سوختگی و دو مورد سقوط از ارتفاع وجود داشت که مصدومان با استفاده از بالگرد به مراکز درمانی منتقل شدند. همچنین مأموریت‌های مرتبط با سکته قلبی نیز در برنامه عملیاتی این مجموعه قرار داشت.

قادری با اشاره به یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های هفته گذشته در منطقه لواسان بیان کرد: در پی وقوع انفجار در یک محل کار، چند نفر دچار سوختگی شدند که برای انتقال سریع مصدومان و رساندن آن‌ها به مرکز درمانی تخصصی، عملیات مشترکی با مشارکت نیروهای اورژانس زمینی و هوایی انجام شد.

رئیس اورژانس هوایی استان تهران ادامه داد: در این مأموریت، چهار دستگاه آمبولانس و یک فروند بالگرد مشارکت داشتند. دو دستگاه آمبولانس از لواسان، مصدومان را به محل فرود بالگرد در فشم منتقل کردند و سپس مصدومان با بالگرد به پد هوایی بوستان ولایت انتقال یافتند. در ادامه، دو دستگاه آمبولانس دیگر مسئولیت انتقال آن‌ها به بیمارستان سوانح سوختگی یافت‌آباد را بر عهده گرفتند.

وی با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان اورژانس زمینی و هوایی تصریح کرد: هدف از اجرای این عملیات چندمرحله‌ای، کاهش زمان انتقال مصدومان و رساندن سریع‌تر آن‌ها به مرکز درمانی تخصصی بود؛ موضوعی که در حوادثی مانند سوختگی، اهمیت ویژه‌ای دارد.