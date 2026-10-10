به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محسن اراکی در پیش از آغاز درس خارج اصول، با انتقاد از بی‌توجهی به جنایات صورت‌گرفته علیه مردم یمن اظهار کرد: ظلمی که بر مردم این کشور روا داشته می‌شود، کمتر از جنایاتی نیست که مردم فلسطین و غزه با آن مواجه هستند و نباید مظلومیت ملت یمن در عرصه موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی به فراموشی سپرده شود.

وی با اشاره به اینکه مردم یمن برای دستیابی به استقلال خود تلاش می‌کنند، افزود: ملت یمن در عین برخورداری از مظلومیت، مردمی مقتدر هستند که برای حفظ استقلال خود ایستادگی می‌کنند و حمایت از آنان باید متناسب با واقعیت‌های میدانی و اصول اخلاقی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

آیت‌الله اراکی با تأکید بر ضرورت اتخاذ موضع روشن در برابر اقدامات عربستان سعودی علیه یمن، تصریح کرد: نمی‌توان از یک سو بر ضرورت حمایت از مظلومان تأکید کرد و از سوی دیگر، در برابر جنایاتی که علیه مردم این کشور صورت می‌گیرد، بی‌تفاوت ماند.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به تأکیدهای رئیس‌جمهور بر کلام امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام در حمایت از مظلومان و مقابله با ظالمان، خاطرنشان کرد: بازخوانی این اصل ارزشمند باید در رفتار و تصمیم‌های مسئولان نیز نمود داشته باشد و مواضع اعلامی با عملکرد عملی آنان همخوانی پیدا کند.

وی با انتقاد از حضور مقامات دولتی در جشن سفارت عربستان، اظهار کرد: در شرایطی که عربستان سعودی به مردم یمن ظلم می‌کند، حضور یک مقام دولتی در مراسم جشن سفارت این کشور، با ضرورت اعلام حمایت از مظلومان سازگار نیست و این مسئله نیازمند توجه جدی مسئولان است.

حضور در این مراسم با اصول دیپلماسی سازگار نیست

آیت‌الله اراکی با اشاره به جایگاه و مسئولیت افراد حاضر در مناسبات دیپلماتیک، این اقدام را خارج از چارچوب‌های متعارف دیپلماسی دانست و گفت: حتی در مواردی که حضور در یک مراسم با ملاحظات دیپلماتیک انجام می‌شود، می‌توان از مسئولان در سطوح پایین‌تر برای شرکت در چنین برنامه‌هایی استفاده کرد و حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در این مراسم را نمی‌توان با این ملاحظات توجیه کرد.

وی با تأکید بر اینکه سیاست خارجی و مناسبات دیپلماتیک نباید از اصول بنیادین حمایت از مظلومان فاصله بگیرد، افزود: در ارزیابی چنین رویدادهایی باید میان ملاحظات اجرایی و دیپلماتیک با مبانی اساسی سیاسی و اخلاقی تمایز قائل شد و اجازه نداد ملاحظات تشریفاتی بر مواضع اصولی کشور سایه بیندازد.

این استاد حوزه علمیه با ابراز تأسف از وضعیت مردم یمن و رنج‌هایی که متحمل می‌شوند، تصریح کرد: شایسته نیست در شرایطی که مردم این کشور با کشتار و ظلم مواجه هستند، به جای ابراز همدردی و حمایت از آنان، در مراسمی شرکت شود که به طرف مقابل آنان مربوط است.

آیت‌الله اراکی با تأکید بر ضرورت پایبندی مسئولان به مبانی فکری و سیاسی امامین انقلاب، خاطرنشان کرد: مبانی شرعی و سیاسی بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب باید در رأس تصمیم‌گیری‌ها قرار داشته باشد و در تنظیم رفتارهای سیاسی و دیپلماتیک کشور مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: حمایت از ملت‌های مظلوم نباید صرفاً در سطح بیان مواضع و بازگویی سخنان بزرگان باقی بماند، بلکه باید در تصمیم‌ها و رفتارهای مسئولان نیز به‌روشنی منعکس شود و در مواجهه با موضوعاتی از این دست، معیارهای اصولی کشور مبنای عمل قرار گیرد.

حضور برخی روحانیون در جشن سفارت توجیه شرعی ندارد

آیت‌الله اراکی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از حضور برخی افراد معمم در جشن سفارت عربستان، این پرسش را مطرح کرد که این افراد برای حضور در چنین مراسمی چه توجیه شرعی دارند و با چه مبنایی در برنامه‌ای شرکت کرده‌اند گفت: این امر با ضرورت حمایت از مردم مظلوم یمن در تعارض است.

وی تأکید کرد: افرادی که در این مراسم حضور داشته‌اند، نماینده حوزه‌های علمیه و روحانیت محسوب نمی‌شوند و نباید رفتار آنان به‌عنوان موضع رسمی جامعه حوزوی و روحانیون تلقی شود.

این عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت تبیین مواضع حوزه‌های علمیه در قبال تحولات منطقه، از مدیریت حوزه‌های علمیه خواست برای اعلام حمایت از مردم یمن و روشن شدن موضع جامعه حوزوی در برابر این رویداد، زمینه برگزاری تجمعی گسترده را در مدرسه فیضیه فراهم کند.

وی اظهار کرد: برگزاری چنین اجتماعی می‌تواند نشان دهد که حضور برخی افراد در جشن سفارت عربستان، مورد تأیید حوزه‌های علمیه نیست و جامعه حوزوی نسبت به وضعیت مردم یمن و ظلمی که بر آنان روا داشته می‌شود، بی‌تفاوت نخواهد بود.

آیت‌الله اراکی همچنین پیشنهاد کرد: در چند جمعه متوالی پس از اقامه نماز جمعه، راهپیمایی‌های مردمی در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر یمن برنامه‌ریزی و برگزار شود تا حمایت از این ملت در عرصه عمومی نیز به‌صورت روشن و مستمر اعلام شود.