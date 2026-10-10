مجوز ۱۶۰ مرکز درمانی در کشور برای پذیرش بیماران خارجی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، جمشید کرمانچی، با اشاره به برنامه‌های وزارت بهداشت برای توسعه گردشگری سلامت در کشور اظهار کرد: یکی از اهداف اصلی ما فعال‌سازی قطب‌های مختلف کشور در حوزه گردشگری سلامت است تا مراکز ارائه‌دهنده خدمات سلامت ضمن آشنایی با ظرفیت‌های این حوزه، برای دریافت مجوز پذیرش بیماران بین‌الملل اقدام کنند.

وی افزود: از سال گذشته «سامانه جامع گردشگری سلامت» با مشارکت دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و وزارت امور خارجه فعال شده و هدف ما این است که این سامانه در تمامی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور راه‌اندازی و عملیاتی شود.

کرمانچی ادامه داد: با فعال شدن این سامانه در سراسر کشور، می‌توانیم در یک بازه زمانی مشخص، اطلاعات دقیق‌تری از تعداد گردشگران سلامت، نوع بیماری‌ها، خدمات دریافت‌شده و سایر اطلاعات مرتبط به دست آوریم و بر اساس این داده‌ها، نقشه راه و برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای توسعه گردشگری سلامت در کشور داشته باشیم.

رئیس اداره گردشگری سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه نزدیک به ۱۶۰ مرکز در کشور دارای مجوز پذیرش بیماران بین‌الملل هستند، خاطرنشان کرد: این مراکز شامل بیمارستان‌ها و مراکز مختلف درمانی هستند و تعداد آنها به‌صورت مستمر در حال افزایش است.

وی افزود: مجوزها بر اساس شرایط پروانه فعالیت مراکز و وضعیت اعتباربخشی آنها صادر می‌شود و پس از پایان اعتبار، مراکز مجددا ارزیابی می‌شوند تا در صورت استمرار شرایط لازم، مجوز آنها تمدید شود.

کرمانچی گفت: به‌طور متوسط ماهانه حدود ۳۰ تا ۴۰ مرکز به مجموعه مراکز فعال در حوزه پذیرش بیماران بین‌الملل اضافه می‌شوند و این روند همچنان ادامه دارد.

افزایش مراجعه بیماران خارجی به استان‌های مرزی

وی درباره وضعیت گردشگری سلامت در شرایط فعلی و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل و پروازها اظهار کرد: نیاز بیماران کشورهای منطقه به خدمات سلامت ایران همچنان وجود دارد و حتی با وجود محدودیت‌های رفت‌وآمد و اختلال در پروازها، این نیاز از بین نرفته است؛ بلکه مسیر مراجعه بیماران تا حدودی تغییر کرده است.

رئیس اداره گردشگری سلامت معاونت درمان وزارت بهداشت افزود: در گذشته بخش قابل توجهی از بیماران خارجی از طریق پرواز به شهرهایی مانند تهران، مشهد و شیراز مراجعه می‌کردند، اما با ایجاد محدودیت در پروازها، شاهد افزایش قابل توجه مراجعه بیماران به استان‌های مرزی هستیم.

وی ادامه داد: بیماران کشورهای همسایه می‌توانند از طریق مسیرهای زمینی و با طی مسافت کوتاه‌تر، برای دریافت خدمات تخصصی و درمانی وارد استان‌های مرزی ایران شوند و از خدمات باکیفیت و هزینه مناسب بهره‌مند شوند.

کرمانچی با اشاره به افزایش مراجعه بیماران خارجی به برخی استان‌های مرزی گفت: استان‌هایی مانند خوزستان، گلستان، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان از جمله مناطقی هستند که در حوزه گردشگری سلامت ظرفیت و مراجعه قابل توجهی دارند.

وی در پایان تاکید کرد: در استان‌های مرزی و کم‌برخوردار، تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توسعه خدمات سرپایی، زمینه ورود مراکز بیشتری به حوزه گردشگری سلامت را فراهم کنیم تا این استان‌ها نیز بتوانند سهم بیشتری از بازار گردشگری سلامت کشور داشته باشند.