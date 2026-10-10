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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۱۴

دستگیری ۲ سارق قاپ‌زن با ۱۱ فقره سرقت در کرمانشاه

دستگیری ۲ سارق قاپ‌زن با ۱۱ فقره سرقت در کرمانشاه

کرمانشاه- فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از دستگیری ۲ سارق قاپ‌زن خبر داد که به ارتکاب ۱۱ فقره سرقت گوشی تلفن همراه در این شهر اعتراف کرده‌اند.

سرهنگ محمدرضا یاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت قاپ‌زنی توسط راکبان موتورسیکلت در شهر کرمانشاه، رسیدگی به موضوع و شناسایی سارقان در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس کرمانشاه در جریان اقدامات خود موفق به شناسایی ۲ سارق مورد نظر در حین ارتکاب سرقت شدند و در عملیاتی غافلگیرانه آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: متهمان در جریان بازجویی‌های انجام‌شده به ارتکاب ۱۱ فقره سرقت گوشی تلفن همراه در شهر کرمانشاه اعتراف کردند.

یاری خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی و صدور احکام لازم به مراجع قضائی تحویل داده شدند.

کد مطلب 6973686

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